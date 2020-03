Le habían dado el botón antipánico pero no tenía internet para usarlo

Fátima tenía el sistema para protegerse de Martínez pero no tenía condiciones para activarlo.

ntre las muchas irregularidades que están conociéndose una vez que Fátima Florencia Acevedo fue asesinada, luego de haber denunciado a su ex pareja reiteradas veces por violencia de género, se descubrió que la joven paranaense no estaba en condiciones de usar el botón antipánico que le había otorgado el Poder Judicial y el servicio del 911 de la Policía local.

Fátima había concurrido al 911 el 17 de febrero luego de haber hecho una nueva denuncia contra Jorge Nicolás Martínez en la Fiscalía. Estaba viviendo en la Casa de la Mujer de Paraná por el riesgo que corría en su propia casa. La joven se fue con el botón antipánico instalado en un celular. Para activarse el sistema requiere un modelo moderno de teléfono y contar con crédito o internet en el dispositivo. Ahora se supo que Fátima no podía usarlo ya que la Casa de la Mujer no tiene WiFi y ella no tenía saldo, en el marco de su condición de vulnerabilidad económica.

Así se supo por declaraciones del comisario Esteban Allegrini, jefe del Servicio 911. "El botón antipánico de Fátima fue instalado acá el 17 de febrero", confirmó el funcionario y explicó: "el sistema es el siguiente: Una vez que se recibe la denuncia de violencia de género en la comisaria o Fiscalía, se evalúa la gravedad del caso y se otorga, mediante oficio, la instalación del botón".

"La característica del celular es que debe tener un Android 5.0, para que se puede bajar la aplicación. También debe tener internet y crédito para los datos móviles. Actualmente hay 103 botones activados en Paraná", indicó Allegrini en declaraciones a El Once.



"La característica del celular, es que debe tener un Android 5.0, para bajar la aplicación. También Wifi y crédito para los datos móviles", indicaron desde el 911.

En el caso particular que tenía instalado Fátima Florencia Acevedo en su celular, el policía admitió que en el 911 "no teníamos conocimiento de que la Casa de la Mujer no tenía servicio de WiFi. En la entrevista que se le realiza previamente a la víctima se le pregunta. El celular debía tener servicio de internet, ya sea WiFi o datos móviles para que funcione", insistió.

Fátima Acevedo fue reportada como desaparecida en Fiscalía el martes 3 de marzo, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Tenía un historial como víctima de violencia de género desde hace años por parte de su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez, a su vez padre de su hijo. El hombre está actualmente preso y será imputado por el femicidio.

La joven estaba refugiada en la Casa de la Mujer de Paraná tras una serie de amenazas que había recibido de Martínez, que la presionaba para que reestablezcan el vínculo. El domingo 1º de marzo no regresó a la dependencia municipal y después se comprobó que Martíenz la había retenido contra su voluntad ese día entre la mañana y el mediodía. Al presunto femicida se le hizo un allanamiento y se le encontró el celular de la víctima, aunque con un chip diferente. Además, había intentado utilizar la tarjeta de cobro de Sidecreer de la joven.

Mientras tanto, comenzaron los operativos de rastrillaje en la zona de la vivienda de Martínez, en el oeste paranaense en cercanías de calle Tibiletti. Luego de haberse encontrado algunos indicios, como prendas de ropa manchada de sangre, en los rastreos de la semana, este domingo el operativo de bomberos y policía concluyó con el hallazgo del cuerpo. Estaba en un pozo a 18 metros de profundidad. Este lunes se realiza la autopsia, a la espera de resultado que brinden más información sobre el femicidio.