Cruzaron duro al diputado que pidió renuncias

l diputado provincial del varisquismo, Eduardo Solari, reclamó las cabezas de la ministra de Gobierno, Rosario Romero y el procurador General de la provincia, Jorge García, tras el femicidio de Fátima Acevedo.

El legislador lo hizo a través de Twitter, donde publicó: "El peronismo gobierna Entre Ríos hace más de 16 años consecutivos y no pueden esquivar su responsabilidad. Considero que tanto el Procurador General, Jorge García, como la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, deben presentar su renuncia al cargo de forma inmediata".

En ese contexto, el ex concejal de Paraná por el peronismo, Enrique Ríos, que legisló la capital provincial en la última gestión de Sergio Varisco, cruzó durísimo al diputado. Lo acusó de tener “doble moral”, de haber integrado “el gobierno más corrupto” y de haber avalado “un acuerdo con narcotraficantes”.

“Solari pide renuncias. Cuando defendió la continuidad del hoy condenado Sergio Varisco, luego que se le solicite que tome licencia para permitir el libre accionar de la justicia y no perjudicar a la institución municipal”



“Ha sido parte del Gobierno Municipal más corrupto de la historia de la ciudad de Paraná; que nos avergonzó a todos los paranaenses que vimos constantemente a la Policía Federal y provincial allanando las oficinas municipales. Por esa causa, ha sido condenado el ex presidente municipal; el ex concejal Hernández y la ex secretaria de seguridad Griselda Bordeira”, señaló. “Con el ex intendente Varisco y la actual concejal Acevedo (Claudia, pareja de Varisco), procesados por colgarse de la luz”, acotó, en un comunicado.

Respecto de Solari, Ríos valoró que “hoy pretende ser el paladín de la justicia y la transparencia, cuando avalo el acuerdo con los narcotraficantes para ser gobierno”. “De eso no dice nada. Impulsa una Ley de ‘ética pública’, sería bueno que explique la compatibilidad de este proyecto con su rol dentro del municipio en la gestión Varisco”, desafió.

“Para hablar y criticar hay que mirar hacia adentro primero y después tener autoridad suficiente para hacerlo. Claro que llevamos 16 años de gestión donde se han realizado acciones y delineado políticas públicas en materia de género”, contestó. “Podemos hablar de diferentes leyes de promoción y protección; del consejo de la mujer; de la ley de equidad de género; de fertilidad asistida; de eliminación de los prostíbulos; de asistencia y protección a las víctimas de trata; y tantas otras más”, enumeró.

“Solari pide renuncias. Cuando defendió la continuidad del hoy condenado Sergio Varisco, luego que se le solicite que tome licencia para permitir el libre accionar de la justicia y no perjudicar a la institución municipal”, recordó. “Ahora bien: ¿De qué acciones y políticas públicas de género pueden hablar los que venían a cambiar? Los que eran el cambio no hicieron nada, ni lo harán. Hoy solo pretenden subirse en el dolor para obtener rédito personal y político”, completó.