Concejal acusado de pasearse con coronavirus se defiende

n Concordia circularon mensajes y publicaciones en las redes sociales en los últimos días referidos a la posibilidad de que el concejal Felipe Sastre (PRO) haya contraído el coronavirus en su reciente viaje por Europa y lo haya desperdigado en el municipio, donde se lo vio en los últimos días antes de evidenciar síntomas gripales.

Sin embargo, el propio edil y el bloque de concejales de Cambiemos salieron a desmentir que el legislador tenga el Covid-19. Recordaron que hace casi dos meses está de vuelta en la Argentina, que los síntomas eran de una gripe "común" y que no recibió ninguna indicación médica en particular relacionada al coronavirus.

Este jueves Sastre expresó en las redes sociales: "ayer no me sentía muy bien, me acerque al médico y me recetó un paracetamol cada 8 horas. Esta mañana me tomé un descanso de la oficina y a esta hora del día ya estoy bárbaro. Y no, no tengo coronavirus ni estoy en el período de cuarentena por viajes. Pero igual, gracias a todos por preocuparse". Incluso mostró una imagen de la receta.







En tanto, la bancada en conjunto de Cambiemos emitió un comunicado que afirma: "el concejal Felipe Sastre regresó de viaje el pasado 15 de enero de 2020. Luego, prácticamente dos meses después, y por un estado gripal común fue atendido en un centro asistencial de nuestra ciudad el pasado 11 de marzo".

"Por esta razón, y tras haberle sido indicada la medicación respectiva con la sugerencia que tome descanso, se ausentó este jueves de su oficina. No obstante ello, ya se encuentra en perfecto estado de salud y desarrollando su vida con normalidad".



"En ningún momento se habló o mencionó la posibilidad de realizar una cuarentena o análisis clínicos para descartar o confirmar un cuadro más complejo. Desmentimos categóricamente toda versión periodística que intenta generar preocupación en la comunidad con vaya a saber qué intereses detrás", advierte el parte de prensa del bloque.

Desde el bloque de concejales cuestionaron la circulación de noticias sobre la supuesta infección de Sastre con coronavirus: "no podemos dejar de mencionar y remarcar la falta de profesionalismo, ética e irresponsabilidad del medio periodístico ya que distorsiona situaciones que ponen en juego la salud pública. En ningún momento, con lo que significan los medios en situaciones como la que estamos atravesando, se respeta la integridad de la persona y nunca se tiene en cuenta el impacto que esto puede generar en la sociedad", concluyeron.

