La oposición vuelve a insistir en las responsabilidades por Fátima

E

l bloque de Cambiemos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de creación de una comisión biameral que investigue las falencias de los Estados provincial y municipal de Paraná que desembocaron en el femicidio de Fátima Acevedo.

La iniciativa tiene la autoría de la radical Lucía Varisco, acompañada por Juan Zacarías, Gracia Jaroslavsky, Sara Foletto, Eduardo Solari y el presidente del bloque de la UCR, Gustavo Cusinato.

Cambiemos arremete así una vez más contra el oficialismo, luego de los reiterados pedidos de interpelación a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, a quien quieren en el recinto para pedirle explicaciones por el accionar -fallido- de la Policía provincial en la protección de Fátima, que era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, Jorge Nicolás Martínez, mucho antes de ser asesinada.

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 Cambiemos insiste en que se aclaren las responsabilidades

El objeto de la comisión es, precisamente, el "esclarecimiento integral de la actuación de los organismos estatales que omitieron sus responsabilidades ante las diversas denuncias realizadas por la victima".



Cambiemos también quiere inndagar ne "las circunstancias políticas y jurídicas que hicieron posible o facilitaron la perpetración del femicidio; la posible responsabilidad por acción u omisión de los funcionarios actuantes y toda otra circunstancia que pudiera resultar relevante".

Según le proyecto opositor, la Comisión, que será Bicameral, tendrá la función de "investigar la actuación de los diferentes estamentos del Estado Provincial y Municipal que desembocaron en la muerte de Fátima Acevedo".

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 Volverán a pedir justicia y renuncias por Fátima

Sus integrantes no cobrarían remuneración, sería ad- honorem y estaría integrada por tres senadores y tres diputados, que serán elegidos por cada cámara "procurando sea una representación plural que incluya a las minorías parlamentarias".

Deberán excusarse de ser elegidos, o podrán ser recusados por la Cámara respectiva, aquellos legisladores "que hubieran tenido vinculación, o ejercido funciones, en cualquier ámbito del Estado Provincial o Municipal relacionadas a los hechos que se deben investigar".

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 El gobierno opta por el silencio en el caso Fátima

También integrarán dicha Comisión tres "ciudadanos, personalidades independientes con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social, que serán designados de entre la nómina de 10 ciudadanos".



Fundamentos



Varisco sostuvo que “la ciudadanía ha asistido azorada a una serie de hechos graves, desgraciados. El primero de ellos hay que ubicarlo en la seguidilla de actitudes violentas de la que fue víctima una joven mujer de Paraná (...) es el crimen del que fue víctima, el hecho más grave de esa seguidilla".

“Hablamos de hechos graves y entre ellos hay que incluir la ausencia del Estado (...) muchos de sus operadores cumplieron mal sus responsabilidades, si es que directamente no la cumplieron”.

“'Cuando me maten, van a hacer algo'", cita Varisco a Fátima, en alusión a un mensaje de whatsapp que la joven le había enviado a una de sus amigas, cuestionando la inacción judicial.

"¿Qué consecuencia institucional hubo después de este caso de femicidio?", pregunta la legisladora. “La creación de una comisión investigadora tiene por objeto deslindar responsabilidades, es decir identificar responsabilidades en esta cadena o sucesión de hechos desgraciados que terminó con la muerte de una joven madre”, afirma en los fundamentos.

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 Solanas, el primero con cargo que habla

Sobre las situaciones que eventualmente indagaría la comisión, la diputada radical enumera: “¿Tenía botón antipánico o no? ¿Cómo funciona el mismo en caso de haberlo tenido? ¿Cómo se controló la perimetral establecida? ¿Cuál fue el criterio de la Casa de la mujer para permitirle ausentarse sin acompañante ya que es una obligación del Estado municipal, a través de la Casa para mujeres víctimas de violencia, velar por su integridad y seguridad? ¿Por qué no dieron aviso el mismo día que Fátima no había regresado? ¿Qué sucedió con la noticia publicada en cuanto al hallazgo del cuerpo el viernes 6 de Marzo, la que fue eliminada a los pocos minutos?".

El proyecto