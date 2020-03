Sábado 21 de marzo de 2020 | Interés general

Qué determinó el gobierno para niños con padres separados

Los hijos de padres que no viven juntos deben hacer la cuarentena en su domicilio habitual "o más adecuado". Sólo pueden trasladarse si el aislamiento empezó mientras no estaban en el mismo o si el progenitor conviviente no puede cuidarlos.