Entrerrianos que volvieron de Panamá denuncian condiciones de espera

n grupo de familias entrerrianas están alojadas momentáneamente en un galpón de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Buenos Aires mientras esperan que el gobierno nacional les "asigne" un hotel en el que desarrollar la cuarentena correspondiente a quienes regresan del exterior. Cuestionan las condiciones, cercanas al hacinamiento, sin cuidados básicos de higiene en plena pandemia del coronavirus y sin acceso a alimentos.

Juan Cruz, unos de los jóvenes del grupo, de una familia concordiense que regresó de México, relató a INFORME DIGITAL las vicisitudes de la vuelta al país y las condiciones en que esperan respuestas del gobierno.

Esta familia de Concordia salió de la Argentina rumbo a México el 14 de marzo. Si bien Alberto Fernández en su cadena nacional del 12 alertaba por los viajes al exterior, el presidente había anunciado particularmente la suspensión de los vuelos entre el país y "Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán".

"Teníamos pagado hace dos meses el viaje. Sabemos que hay muchos vivos que aprovecharon los descuentos una vez que se declaró la pandemia. Ya teníamos todo comprado, la agencia nos dijo que iba a estar todo bien. Teníamos decidido que cuando llegáramos haríamos el hisopado, los controles y la cuarentena. No sabíamos que se iba a complicar la situación al punto de que cierren aeropuertos", lamentó el joven entrerriano.





El periplo de los últimos días de esta familia concordiense comenzó el viernes a la noche en Playa del Carmen, México, cuando la agencia de viajes les alertó que debían adelantar el regreso porque "salían los últimos vuelos con combinación para ir a Argentina". El sábado llegaron a Panamá, de donde pudieron partir de regreso a nuestro país recién en la madrugada entre domingo y lunes.

"Éramos como 600 argentinos en el aeropuerto en Panamá. Se cancelaron varios vuelos. Ayer domingo nos dieron de de comer sólo al mediodía, después a la noche nos dieron una galletitas", reseñó Juan Cruz.





"Nos tomamos el vuelo a la madrugada. Llegamos a las 11 (de este lunes) a Ezeiza. Mucha policía, hasta con escudos. Nos separan a los del Interior y a los de Capital Federal. Los de CABA bajaron una escalera y ya estaban arriba de los colectivos que los llevaban a los hoteles", relató el joven concordiense.

"A los de Capital Federal no se les hizo ningún protocolo. A nosotros nos tomaron la fiebre, hasta nos revisaron los bolsillos", comparó.

Luego quedaron bajo las directivas de la PSA, que en varios colectivos los trasladó este lunes pasado el mediodía a un "galpón" de la fuerza. "Nos dijeron que nos iban a asignar un hotel. Y acá estamos, desde la una y media de la tarde, en un galpón de la PSA los 400 que volvimos de Panamá y los que llegaron después, algunos de Estados Unidos", continuó el joven.

Juan Cruz cuestionó las condiciones en que están. "Somos como 400 repartidos entre el galpón y unas aulas. No nos dejan salir. No hay alcohol en gel, no te ofrecen barbijo. Nos dieron una manzana y un juguito y nada más. Yo por ejemplo estoy sin comer desde ayer al mediodía. Te dicen 'sepárense un poquito' pero ya estás contra la pared, no hay espacio", enumeró.



"No hay para bañarse, estamos sin bañarnos hace dos días; y no hay agua, porque el tanque no da abasto", lamentó el joven de Concordia.

"Somos cinco: mi papá, mi mamá, mi hermano y mi abuela que tiene más de 70 años. Es enferma oncológica. Y hay mucha gente grande más", advierte el joven concordiense.



En el lugar hay también otras familias de Colón, de Paraná y de Concordia.

Respecto de cuánto tiempo deberán estar en esas condiciones, Juan Cruz advirtió que "supuestamente el gobierno está negociando el hotel, pero no saben decirnos cuándo va a estar". Luego, deberán estar al menos tres días en cuarentena en dicho alojamiento. Si evolucionan bien y no muestran síntomas, pueden irse.. "Pero es una situación que cambia todos los días", indica.

