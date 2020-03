Cerraron aeropuertos y los médicos entrerrianos quedaron en Cuba

E

l presidente Alberto Fernández anunció que "por ahora están suspendidos los regresos" de argentinos que quedaron varados en el extranjero, con la excepción de los mayores de 65 años y aquellos con riesgo de salud.



"Hemos decidido no ingresar más gente, por lo tanto he instruido al canciller (Felipe Solá) que ayude con recursos a los que estén en el exterior hasta que podamos ordenar este tema", anunció este miércoles por la tarde el jefe de Estado.



En una entrevista televisiva el mandatario subrayó que "por ahora los regresos están suspendidos", al responder una consulta sobre los argentinos que se quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia de coronavirus.

"Estamos tratando de reglamentar solamente el ingreso de los mayores de 65 años porque son los que más riegos tienen", precisó el Presidente.



Fernández dijo que los varados "salvo algún caso excepcional que lo justifique, van a tener que esperar el momento del regreso" y que eso va a ocurrir "cuando el riesgo en Argentina sea manejable".

El jefe de Estado informó también el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea. "No es que se cierre. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", explicó.

Desde el 13 de marzo y hasta este miércoles Aerolíneas Argentinas repatrió unas 11.780 personas que se encontraban en el exterior; a las que se suman los 140 argentinos que fueron traídos desde Perú en dos Hércules de la Fuerza Aérea.



Entrerrianos varados

El anuncio de Fernández se produjo justo luego de conocerse el pedido de ayuda de un matrimonio de médicos entrerrianos que con su familia se encuentran varados en Cuba.

En la misma situación se encuentran otras 400 personas que están en la isla. El 20 de marzo dicho país anunció el cierre de sus fronteras excepto para los residentes y los vuelos hacia Argentina fueron cancelados.

Daniel Mansilla y Claudia Piconi son de la ciudad de Hasenkamp y relataron en un video filmado desde La Habana que se ingresaron a la isla el 1° de marzo, mucho antes de que se dicte la cuarentena en la Argentina.





"Estamos varados en la ciudad de La Habana desde el 21 de marzo. Habíamos ingesado a la isla el 1 de marzo, o sea, antes de la cuarentena, y necesitamos volver a nuestro país", dice Claudia en el video enviado a INFORME DIGITAL.



Por su parte, Daniel señala que "estamos en La Habana sin conseguir vuelos y tratando de ver cómo podemos llegar a nuestro domicilio para poder ayudar con la salud de nuestro pueblo, Hasenkamp. Estamos hace cuatro días y no conseguimos vuelos".