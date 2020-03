Piensan en los alquileres y desalojos

E

l presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que mandará un proyecto de ley para para congelar los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios, e impedir desalojos. La decisión forma parte de un paquete de medidas que el gobierno puso en práctica para tratar de amortiguar el impacto económico que genera el aislamiento obligatorio.



Reveló que está dialogando con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar con esa iniciativa en los próximos días y le pidió a los argentinos que “estén tranquilos”. “A los que la están pasando mal los vamos a ayudar, que nadie se inquiete, es una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la pasaremos”, afirmó.

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 Monotributo: qué medidas anunció Nación y a quiénes alcanza





La posibilidad de que muchas familias no puedan afrontar los pagos de las cuotas de los alquileres es una de las eventuales consecuencias de la caída en los ingresos que se verá en algunos sectores por el parate en la actividad económica. En este punto particular, se barajan varias opciones que quedarán sobre la mesa de discusión. parlamentaria. Entre ellas, desde que se diferencia entre vivienda única y no, normas para las renovaciones de alquileres que se den en medio de la crisis, hasta que, según los casos, pueda pagarse una parte del alquiler, o incluso directamente diferirlo.

Lo que dice el archivo Marzo, 2020 Una por una las medidas de la cuarentena





Además, volvió a defender la decisión del gobierno nacional de dictar la cuarentena obligatoria para toda la Argentina y reiteró el pedido para la ciudadanía de que se quede en su casa respetando el aislamiento con el objetivo de combatir de manera más eficaz el avance del coronavirus, publicó Infobae.