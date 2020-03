Entre Ríos mantuvo su lugar en la Juventud Nacional

L

a Juventud Nacional del PRO renovó su conducción y Entre Ríos seguirá teniendo un lugar, ahora incluso más preponderante. El cambio de autoridades fue por consenso -sin votación- pero aún no es oficial. El contexto del aislamiento por el coronavirus impidió que se realice la asamblea con que usualmente se sellan los nuevos períodos de mando.

La cuarentena obligó a que las definiciones se tomen por teléfono o videoconferencia y la resolución partidaria quedó pendiente de las firmas correspondientes, que deberán hacerse en forma digital. De todas formas, el acuerdo fue logrado y se conocieron los primeros nombres que liderarán la juventud macrista por el próximo período.

Un dirigente porteño que responde al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, quedará como presidente de la Juventud Pro y tendrá una silla en el Consejo Nacional del partido.

Martín Tomás César, actual coordinador nacional de la Juventud, reemplazará en la presidencia a la diputada nacional Camila Crescimbeni (Buenos Aires), del riñón de María Eugenia Vidal y Carolina Stanley .



Según consignó La Nación, la concejal macrista de Mendoza, Sol Salinas, también pretendía liderar la lista. Pero Larreta y Vidal bajaron línea: pidieron que haya una lista de consenso.



En el reparto de cargos se benefició a las provincias del centro del país, donde Mauricio Macri obtuvo un mayor respaldo en las elecciones del año pasado. Entre ellas, Entre Ríos, que no había salido tan bien parada de la renovación de la conducción del partido en general.

La mendocina Bianca Angeletti asumirá como vicepresidenta primera, la bonaerense Oriana Colugnatti será vicepresidenta segunda; el santafesino Leandro Baravalle quedará al frente de la secretaría general; Pedro Roulet, de Córdoba, estará al mando de la secretaría de Organización Política; Damián Arabia, dirigente cercano a Bullrich, estará a cargo de un área de Asuntos Estratégicos.

Valentina Götte es la dirigente de Entre Ríos que participará de la mesa chica nacional. En principio, el cargo que ejercería es el de Coordinadora Nacional, de especial relevancia para la construcción partidaria a lo largo y ancho del país. Es, de hecho, el puesto que venía ocupando el ahora presidente, Martín César.

Gotte, la nueva representante entrerriana en la plana mayor de la Juventud PRO.

Gotte pertenece al sector interno del PRO entrerriano -y en particular de Paraná- que lidera el ex concejal Emanuel Gainza. El ex edil, que por su parte fue vicepresidente de la Juventud Nacional, venía siendo representando en los altos mandos juveniles del macrismo por Francisco Spahn.

Spahn -der.- era el lugarteniente de Gainza en la mesa chica nacional.

Ahora la referente de Entre Ríos en el ámbito será Gotte. La joven de 29 años tiene experiencia política institucional: fue asesora de Alfredo De Angeli en el Senado nacional; del propio Gainza en el Concejo Deliberante de Paraná; y ahora de Maximiliano Rofríguez Paulín, también en la Legislatura de la capital entrerriana.

En el orden profesional, Gotte es abogada -egresada de la UCA- y tiene especializaciones en Derecho Notarial y Registral, Agronegocios y Asesoramiento Legal de Empresas. Además de su asesoría legislativa, trabaja en Estudio Jurídico Rodriguez Signes & Asociados.

