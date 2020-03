El saludo de Maradona para Entre Ríos

E

mbargada por la emoción, la diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Carolina Gaillard, compartió este viernes un video en el que Diego Maradona envía un saludo.

En la filmación casera que la legisladora replicó en sus redes sociales se ve al histórico astro del fútbol, que dice "Daniel Gaillard, te mando un abrazo grande para todo Entre Ríos".

Además, el DT de Gimnasia de La Plata incluyó una reflexión con impronta federal y expresó: "Nosotros no tenemos vergüenza y después queremos que nos respeten a los porteños, si nunca nos ocupamos de las provincias. Un abrazo".





Gaillard acompañó la publicación del video con un sentido texto en el que manifiesta: "De chiquita mi papá me hablo de vos, tenía 9 años cuando el Mundial 90 miramos esa final con toda la familia frente al televisor en la casa de la abuela Cachita. Nos hiciste emocionar en cada jugada, festejamos cada gol y lloramos desgarrados la injusta derrota. Siempre te segui, festeje no solo tus goles sino también tus posiciones siempre del lado que tenias que estar. Con las causas justas, con los débiles, con el pueblo o los pueblos del mundo. Gracias @maradona por existir y enviarle este mensaje a mi papá el panadero de General Campos que me enseñó todo lo que soy hoy. Se q para él es el mejor regalo del mundo recibir un saludo de su ídolo".

Además, revela la trama con la que se llegó al mensaje. "Gracias @nicolasrodriguezsaa por ponerte la 10 y darle a mi papá este regalo. Te amamos!", agrega en su posteo la legisladora.

Es que la pareja de Gaillard, el también diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá (San Luis), tiene llegada al "10" y gestionó el mensaje.

La diputada entrerriana y su par puntano se hicieron conocidos meses atrás cuando formalizaron e hicieron pública su relación en la jura para su cargo en el Congreso de la Nación, como ilustró la nota de Perfil que puede leerse completa en la sección Entre Ríos en los medios nacionales.



Los dirigentes peronistas fueron padres recientemente con el nacimiento el 4 de marzo de su hijo Felipe, que la entrerriana compartió emocionada en las redes.





Gaillard nació es oriunda de General Campos. Fue directora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, diputada nacional entre 2013 y 2017, secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y desde diciembre pasado nuevamente legisladora en la Cámara de Diputados de la Nación.

