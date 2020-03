La primera ciudad que no cobrará impuestos

El intendente de Aldea San Antonio anunció que no cobrará tasas.

auro Díaz Chaves, intendente de Aldea San Antonio, anticipó una suspensión del cobro de los impuestos locales para alivianar el bolsillo de los vecinos. La medida convierte a la pequeña localidad del departamento Gualeguaychú en la primera de la provincia en tomar una medida de esa caractéristica.

"Tomamos la medida de suspender el pago de tasas municipales hasta tanto se resuelva esta situación. Es un incentivo, un pequeño aporte que hace el municipio de Aldea San Antonio para aquellas personas que no pueden trabajar”, dijo en declaraciones radiales que reprodujo R2820.com.



Está destinado a “los albañiles y quienes tienen alguna changa porque tenemos que intentar dar una solución integral a los distintos problemas de este contexto”, analizó Díaz Chaves.



El dirigente del Frente de Todos insistió en que “lo importante es que toda la gente se quede en su casa, para no ser Italia o España en esta pandemia. Es una situación que no esperábamos y queremos cuidar la salud de los vecinos, espero poder hacerlo con entereza”.

Paralelamente, destacó que los accesos están abiertos, “no están cerrados porque son útiles para la producción. Lo que se hace es un control exhaustivo, les proveemos barbijos y guantes para que se los coloque mientras hacen lo que necesitan en la Aldea. Son controles preventivos y garantizamos la circulación”.



Días Chavez opinó luego que “el control de la gente se torna bastante difícil porque los supermercados están abiertos. El mensaje que debemos dar es que salga uno por familia y que traten de no ir todos los días, sino que se lo haga lo más espaciado posible y traten de abastecerse para varios días”.