Cómo se salvó la mujer de 87 años del polémico caso de Nogoyá

inalmente se curó de coronavirus la paciente de 87 años de Nogoyá cuyo caso se había hecho famoso en Paraná y alrededores. Según audios y mensajes viralizados al conocerse el diagnóstico positivo de la mujer, parte de su familia -dueños de una conocida concesionaria de la zona- había regresado de Brasil y no había cumplido la cuarentena, por lo que podrían haberla infectado por falta de recaudos.

Ahora, luego de un procedimiento médico inédito en la provincia, la señora recibió resultado negativo de coronavirus y recibió el alta en Paraná.

José Luis Pereyra, el hijo de la mujer y uno de los protagonistas de la trama que se había conformado en torno al caso, reveló nuevos detalles y explicó por qué podría servir como "testigo" para tratar a otros pacientes con la misma enfermedad.

La señora fue tratada con "una droga experimental llamada Hidroxicloroquina junto con Azitromicina, que es un antibiótico".

"De ahí en adelante cambió totalmente el panorama y el domingo por la noche nos avisaron que se estaba recuperando muy bien. A ella y a mi hermano los derivaron a mi domicilio, donde está recuperándose de la parte pulmonar", confirmó Pereyra.

El procedimiento

Pereyra refirió que "el viernes se empezó a usar esta droga experimental, cuya contraindicación es que puede provocar arritmia y que no se puede usar en forma prolongada, porque puede ser perjudicial. Hoy ya se la cortan y está sin antibióticos".

"Científicamente, el jueves le dio positivo. El viernes empezamos con esta droga que usualmente se usa para combatir el paludismo y el domingo le dio negativo", subrayó.



"Lo que vemos es que este medicamento la pudo haber curado. Las dos contrapruebas obligatorias por protocolo le dieron negativo", expresó.

Detalló que a la paciente el sábado 21 de marzo le hicieron hisopado. "El jueves 26 se tuvo el resultado. El otro hisopado se hizo el domingo a la noche. Es una contraprueba. El lunes a primera hora me avisaron que dio negativo. Y del lunes para el martes me informaron que también dio negativa la segunda contraprueba".

"Neumonólogos de Paraná están estudiando el caso de mi madre y la utilización de la droga para después bajarla al resto de la sociedad".

"Están determinando los infectólogos las distintas fechas, pero no sabemos cómo se contagió, ya que prácticamente no sale de la casa. A todas las personas que tuvieron contacto con ella se le hicieron los hisopados y todos dieron negativos", ratificó a El Once.

Los pasos judiciales

Tras detallar todos los pasos que siguieron desde que en Nogoyá le habían diagnosticado infección urinaria, Pereyra manifestó que cuando su madre empezó a tener tos y seguía con fiebre la trasladaron al Sanatorio La Entrerriana.

"Todas las personas que habían estado con nosotros fueron puestas en cuarentena", comentó, al tiempo que manifestó que "ninguno tuvo síntomas. A mi hermano y a mí también nos confirmaron que no tenemos coronavirus", aseguró, puesto que los análisis que les realizaron dieron negativo.



"Actuamos de buena fe. No se puede jugar con la salud pública. Atacaron a instituciones y hacen que la gente desconfíe, cuando se actuó de acuerdo a la ley", manifestó Pereyra.

Actualmente la Justicia Federal se encuentra investigando el origen de los audios y la presunta información falsa que circuló en torno a este caso. "Son irresponsables que generan pánico y paranoia en la población", cuestionó.

Pereyra ya se había referido a la controversia por el viaje familiar del que, según los audios y mensajes viralizados, había derivado el contagio de la señora por falta de cuarentena de los viajeros.

"El 2 de marzo a la mañana retorné a Paraná. Desde el 2 de marzo a la fecha ni yo ni nadie de mi familia, que se compone por cinco personas, tuvo ningún tipo de síntoma", había relatado cuando se conoció el caso.



Y había recordado que "yo regresé el 2 de marzo y el protocolo de cuarentena por Brasil se activó el 16 de marzo. En ningún momento ocultamos información como dicen los audios que andan circulando".

