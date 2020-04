Diputada quiso desviar la atención y la mataron en las redes

L

a diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR) impulsó un proyecto de ley para que se exima a las clínicas por 180 días del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos por los servicios de internación, de emergencias y traslados.

El sector que la dirigente radical quiere beneficiar es uno de los pocos del ámbito privado de la provincia que sigue funcionando en el marco de la dura coyuntura económica que impuso la cuarentena obligatoria, y que por ende está facturando.

Decenas de otros sectores productivos están paralizados, sin generar ingresos, y la iniciativa de la legisladora cayó bastante mal en varios de ellos.

Ante las repercusiones negativas, la diputada de Victoria e hija del histórico dirigente nacional del radicalismo César "Chacho" Jaroslavsky buscó desviar la atención con una publinota en la que muestra sus costumbres zen y se la ve recostada en un sillón, justo en plena pandemia y emergencia sanitaria en el país y la provincia por el coronavirus.

Otro dirigente radical reaccionó y la esrachó con publicaciones en las redes sociales y audios de whatsapp. Es Jorge Landra, ex congresal nacional de la UCR por Entre Ríos y referente de Paraná Campaña.



"El común denominador de la gente está muy preocupada por su actividad, le queda no mucho dinero para aguantar dos semanas más (de cuarentena). Los que tenemos alguna patología que nos hace ser un poco más interesantes para el coronavirus estamos preocupados, guardados, no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar", expresó Landra en el audio que llegó a la redacción de INFORME DIGITAL.







"Y la verdad que esa señora que llegó a diputada por portación de apellido muestre fotos de su cultura zen y echada en un sofá, me rompe soberanamente las pelotas", lanzó el furibundo dirigente radical.

"Debería estar preocupada por tratar de que los que menos tienen tengan más, porque la Provincia no nos acogote con los impuestos, que no sabemos de dónde vamos a sacar para comer y menos para pagarlo", soltó Landra.

"Para ser una diputada de Cambiemos o de cualquier bloque le falta agua en el tanque. No entiendo cómo la premiaron con un cargo a alguien que no se lo merece, que se está cagando en la gente, que está en un country en Victoria, donde yo he estado cuando militaba para ella", agregó el referente de la UCR en un audio plagado de exabruptos.



"Se saca fotos en el sillón y ejercicio zen. Hacelo pero puertas adentro. No te cagues de rosa del pobre tipo que vive en un rancho, que no tiene luz y que lo comen las vinchucas", fustigó finalmente Landra.

