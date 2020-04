“No trabajo una semana y me tomo dos de vacaciones”

E

l presidente Alberto Fernández se diferenció de su antecesor Mauricio Macri en declaraciones hechas este sábado por la mañana. Fue en el marco de su respuesta por las manifestaciones de la semana pasada en reclamo de recortes de sueldos políticos, cacerolazos alentados en buena medida por referentes de la alianza Cambiemos.

El mandatario sentenció que le parece "un acto demagógico" el reclamo de donación de sueldos de funcionarios públicos y destacó que en su Gobierno no tiene "a nadie robando plata, ñoqui o recibiendo sobres por izquierda".

"No me vengan con esas cosas, después nos llaman populistas a nosotros", agregó.



A continuación resaltó que "los argentinos no tienen un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones", en clara alusión a Macri, y agregó: "Tengo funcionarios que no tienen fortunas, cuentas en el exterior, bienes o empresas".



Cabe recordar que el ex Jefe de Estado por Cambiemos se tomó un total de 146 días de vacaciones durante su mandato entre diciembre de 2015 y 2019. Sólo en su último año como presidente Macri se adjudicó 36 días de descanso.

Cuarentena



Respecto del aislamiento obligatorio, el presidente dijo que "salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada". Criticó "la dureza de algunos bancos" y elogió el accionar del sindicalismo.

"Espero que en esta instancia (los bancos) entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos", dijo el jefe de Estado.

"Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar": refirió al desborde en los bancos que se generó este viernes.

En tanto, consideró que el pico del avance del coronavirus se espera para mayo, "el peor mes", advirtió el Presidente en sus declaraciones a Radio Mitre, y reconoció que "ciertas actividades" sufrirán más la salida de la cuarentena: fútbol, cine, teatro.

Respecto del fútbol, opinó que "sin espectadores se puede ir flexibilizando poco a poco". En este sentido, afirmó que "con espectadores, es imposible".

Economía

En otro pasaje de sus declaraciones, indicó que el plan del Gobierno frente a la deuda continúa "en pie" y que se hará "una propuesta sensata" que se pueda cumplir, y que a la vez no signifique "postergar a los argentinos".

Recordó: "Con este tema de la pandemia (del coronavirus) pusimos 380.000 millones de pesos para los empresarios y para mantener el trabajo. También hemos hecho un auxilio económico de 120 mil millones de pesos" en lo social.

"No me interesa si la Argentina entre en default, aunque me gustaría que no entre en default. Pero todos debemos comprender los tiempos en que vivimos. Nosotros seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos con el FMI", concluyó.