ANSES informa quiénes cobran los $10 mil de emergencia

a ANSES comunicó que los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer, a partir de las 0 horas de este lunes, si reúnen los requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria de 10.000 pesos que se cobrará en el curso de abril.



Quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos podrán continuar con el trámite, siguiendo los pasos que comunicará el organismo previsional nacional.

Los solicitantes del IFE deberán ingresar a consultar su situación en la página Web de la ANSES, de acuerdo con el siguiente cronograma:



DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril



DNI terminados en 2 y 3: martes 7

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10

Quiénes califican

Según informa la ANSES, las personas que podrán acceder al ingreso de emergencia son:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Los requisitos son:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.