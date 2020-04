Cuánto se cumplió la cuarentena en Entre Ríos según Google

D

esde el anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio del Gobierno, ocurrido el pasado 19 de marzo y extendido hasta el 13 de abril, Google estuvo siguiendo las actividades vinculadas con el tema en todas las provincias argentinas.

Ahora, un estudio de la compañía demostró el "alto acatamiento de la cuarentena" que está cumpliendo la ciudadanía. Google aclaró que el relevamiento fue realizado con datos anónimos de los usuarios que activaron la configuración del historial de ubicaciones, modo que está desactivado de manera predeterminada.

También remarcaron que los datos recopilados dependen de "la configuración del usuario, la conectividad y si se cumplía con el umbral de privacidad". Si no se alcanzaba ese umbral, es decir, cuando no estaba garantizado el anonimato, "no se tomaba en cuenta la información", aseguraron.

Como base de comparación se realizó un promedio de la duración de las visitas en diferentes localizaciones, del 3 de enero al 6 de febrero de 2020. El análisis sobre las tendencias de movilidad se dividió en seis áreas de estudio.



Resultados de Entre Ríos

En recreación, que incluye restaurantes, bares, shoppings, bibliotecas, museos, cines y teatros, se advierte que en Entre Ríos cayó un 87% la circulación de personas.



La presencia de personas en plazas, parques, playas y parques nacionales entrerrianos disminuyó un 93%.



En tanto, la concurrencia a supermercados, pequeños comercios y farmacias en la provincia se redujo un 65%.



Mientras tanto, las estaciones de transporte público (que incluye trenes, subtes, micros, colectivos) en la provincia achicaron un 90% su afluencia de pasajeros.



Además, la asistencia a lugares y “áreas” de trabajo decayó un 54%.



Finalmente, la circulación en zonas residenciales, el único ítem del estudio que registró un aumento, en la provincia rondó el 29% de crecimiento.



En Argentina



A nivel nacional, según el estudio, la movilidad en zonas vinculadas al esparcimiento y estaciones de transporte público disminuyó 85% en promedio. En detalle, la baja fue de 86% en restaurantes, cafés, shoppings, parques temáticos, museos, bibliotecas, cines, teatros; 89% en plazas, parques, playas y parques nacionales; y 80% en estaciones de trenes, subtes, micros y colectivos.



En el mismo período, se detectó que los movimientos hacia supermercados, almacenes y farmacias descendió 61%.



Por otro lado, y debido a la implementación del trabajo domiciliario en ámbitos públicos y privados, bajaron casi 60% los desplazamientos relacionados a los lugares de trabajo, consignó Perfil.

El único incremento en los movimientos de las personas que registró Google corresponde a aquellos que se produjeron en cercanías a los hogares de los usuarios. Fue 27% más que antes de la cuarentena a nivel país.

