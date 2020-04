Denunciado por robo ahora también por calumnias e injurias

Poce -centro-, ex prensa de Moreyra -izq.-, fue denunciado penalmente.

l gobierno de Domingo Daniel Rossi en Santa Elena promovió una denuncia penal contra Jorge Ponce, comunicador y ex funcionario del área de prensa de la gestión anterior de Silvio Moreyra.

La historia comenzó con una publicación del portal digital Rec Noticias, donde se acusa a Rossi de fomentar "odio" e incluso "saqueos" contra comercios de ciudadanos chinos radicados en la localidad costera.

La nota que dio sustento a la denuncia habla de una supuesta "Operación saquemos a los comerciantes extranjeros" atribuida al actual jefe comunal, y afirma: "las intenciones de Rossi y muchos comerciantes amigos es lograr que la gente odie a los extranjeros, incluso fueron ellos los diseñadores de un fracasado intento de saqueo hacia un supermercado chino a días de que se conociera la pandemia mundial, con estrategias como la creación de grupos de whatsapp".

La nota fue replicada en la fan page de Facebook "Ciudad de Santa Elena", que hasta diciembre del año pasado fue la cuenta oficial de la municipalidad, durante el mandato de Moreyra.





Ponce fue acusado ante la Justicia por Carlos Guillermo Reggiardo, asesor letrado del municipio y funcionario del área de prensa, a la vez que abogado personal de Rossi.

El abogado radicó una denuncia contra Ponce "con motivo de las publicaciones en su Facebook “Ciudad de Santa Elena” en el marco de la pandemia global COVID 19".

Por su parte, Ponce se ha desentendido de la mencionada cuenta. "Cualquier publicación que provenga del Facebook "Ciudad de Santa Elena" me exime de responsabilidad ya que esa cuenta no me pertenece", anunció tiempo atrás en su propia cuenta de la red social.

"Injurias y calumias"

En su formulación penal a la que accedió INFORME DIGITAL, Reggiardo le atribuye a Ponce " expresiones amenazantes, agraviantes y apología de delitos", presuntamente realizadas desde la cuenta referida.

"Ponce fue hasta el 10 de diciembre de 2019 funcionario del área de prensa Municipal, actualmente imputado por el delito de robo de ciento de miles de pesos en bienes municipales, denunciado por la actual gestión", añade en su presentación el actual asesor letrado del municipio.

También afirma que el comunicador "fomenta desde su página CIUDAD DE SANTA ELENA y REC NOTICIAS publicaciones contra el actual intendente con contenido injurioso, calumnioso y con chicanas de baja estofa".



"En la publicación se habla de que Rossi organiza saqueos contra un supermercado oriental, que además planea echarlos de la ciudad, y hasta vincula a los comerciantes extranjeros locales con posibles contagios", le endilga Reggiardo al ex prensa de Moreyra.

El actual funcionario de Rossi, además, advierte que "esta fake news genera pánico, enfrenta la sociedad y atenta contra la legitimidad del control de precios dispuesto por el Presidente de la Nación, delegado en los Presidentes Municipales".

Asimismo, el abogado sostiene que "el Ministerio de Gobierno de la Provincia ha dispuesto que pongamos especial atención en este tipo de delitos informáticos en épocas de crisis".

Por otro lado, Reggiardo asevera que "estas publicaciones además de constituir un delito son una afrenta contra toda la ciudad de Santa Elena, contra toda una comunidad que viene luchando contra la pandemia de manera responsable, de manera ejemplar".

Finalmente, el letrado menciona como pruebas "el uso de las cuentas denuncias solicito que se periten las mismas para determinar su autoría".

