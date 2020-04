Intendentes de Cambiemos exigen que Bordet reparta los $2.400 millones

A

los intendentes de la provincia los desvela la falta de recursos financieros que les generará la crisis económica por el aislamiento social obligatorio. Al igual que la Provincia, la recaudación municipal les está cayendo por debajo del 50% y algunos hasta dudan si lograrán abonar los próximos sueldos locales.

En ese contexto, los alcaldes entrerrianos miran con especial interés los Aportes del Tesoro Nacional que el gobernador Gustavo Bordet anunció que recibirá de parte del gobierno nacional. Son unos $2.400 millones en tres entregas, como adelantó INFORME DIGITAL.

El debate, que por el momento sólo mencionan los opositores, es la distribución de esos fondos. Los intendentes admiten que la Provincia también necesita el auxilio nacional para pagar sueldos y obligaciones urgentes de la administración pública, pero alertan que sus cuentas municipales también sufrirán la caída de recaudación por el parate económico y reclaman un criterio "equitativo".

"Que también federalicen los recursos"

Lo confirmó a INFORME DIGITAL el presidente municipal de Nogoyá y titular del Foro de Intendentes de Cambiemos de Entre Ríos, Rafael Cavagna.

"Como foro venimos trabajando en conjunto y también con la Provincia y el gobierno nacional", valoró el radical, pero apuntó: "exigimos que se federalicen de la misma manera la salud y los recursos económicos".



Cavagna remarcó que "cumplimos a rajatabla" las responsabilidades en materia sanitaria que les piden la Provincia y la Nación y que "la relación es buena, de entendimiento en priorizar la salud. Pero también exigimos lo que corresponde a cada entrerriano en cada localidad", señaló.

El líder del foro informó que le han transmitido el pedido a los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Producción, Juan José Bahillo, "pero ninguno contestó" y advirtió que entre los opositores hay malestar porque "hasta el momento no hemos tenido respuesta" al planteo.





Los ATN son fondos nacionales que reparte de manera discrecional, no automática, el gobierno central. La Provincia no está obligada a distribuirlos como a la coparticipación. Pero en Cambiemos lo reclaman como un "gesto federal".

"En todas las municipalidades, las que están bien, más o menos y mal, la repercusión económica es la misma, al igual que la Provincia. No puede haber premios para los que están mal y nada para los que están bien", alertó Cavagna.

El intendente nogoyaense insistió en que "la caída de la recaudación es similar -superior al 50%- y creemos que la repartición de dichos fondos debe ser equitativa según los porcentajes de coparticipación que a cada uno corresponde".

Apoyo y sueldos

El titular del foro de Cambiemos anticipó que se comunicarán con intendentes de otras fuerzas, incluso del PJ, para sumar fuerza en el pedido. "Entendemos que vecinalistas y oficialistas tienen el mismo criterio que nosotros de exigir la federalización de esos recursos", subrayó.

Por otro lado, Cavagna alertó que sin asistencia algunos de sus colegas tendrán problemas para afrontar el pago de sueldos municipales. "Algunas (intendencias) están bien y van a poder pagar otro mes, pero otras no y no van a poder pagar, o van a tener que hacerlo programado. Según indicó, agunos intendentes no saben si van a poder pagar mayo a sus empleados municipales.



Excepciones

Cavagna comentó que todos los intendentes de la provincia transmitieron sus pedidos de excepciones para la "cuarentena administrada" en un grupo de Whatsapp que comparten con la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

Allí cada uno fue poniendo las actividades que propone exceptuar del aislamiento obligatorio: "peluqueros, albañiles, ópticas, metalurgia. Los pedidos varían bastante según cada ciudad. Se plantearon distintos rubros a la ministra y posteriormente el gobernador elevó a Nación.



"Se espera respuesta de Nación al pedido de la provincia de flexibilizar nueve actividades. Los rubros están reservados por el gobernador hasta que le den el asentimiento", contestó Cavagna.

El intendente radical ratificó que todo el Foro de Cambiemos mantienen su "apoyo unánime" a la cuarentena y descartó que en la oposición haya municipios que puedan "cortarse solos" como los santafesinos que levantaron la cuarentena en sus éjidos.

"Al menos de nuestro espacio ninguno", dijo y resaltó que siguen "las órdenes de la ministra de Salud y directores de hospitales. a la continuidad de "trabajar en conjunto.

