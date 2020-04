Alberto Fernández convoca a los gobernadores en busca de respaldo

A

lberto Fernández enfrenta este jueves 16 de abril a las 17 uno de los momentos decisivos de su presidencia. Desde Olivos y junto al ministro de Economía Martín Guzmán, el jefe de Estado anunciará la propuesta para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Antes, recibirá a los gobernadores, a quienes convocó de forma presencial pese a las medidas de aislamiento, con el objetivo de mostrar apoyo para la oferta que "reflejará el impacto de la pandemia", según anticipó el mandatario.

La convocatoria es "sin distinción de partidos político", según publicó Noticias Argentinas, "de manera presencial", aunque no descartan que algunos mandatarios provinciales se conecten por videollamada. Entre los mandatarios que confirmaron su presencia se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut) y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Desde la provincia de Córdoba adelantaron que Juan Schiaretti no asistirá por "integrar el grupo de riesgo", por lo que participará el vicegobernador, Manuel Calvo, mediante el sistema de videoconferencia. Por el momento se descartó que durante la reunión con los gobernadores se traten cuestiones relaciones a una apertura gradual de la cuarentena, dado que "todo el foco va a estar puesto en la renegociación". Allí el Presidente y Guzmán mostrarán los detalles de la oferta que presentarán a los tenedores de deuda.

Con el precio de los bonos a la baja por la crisis y el coronavirus, en el mercado vaticinan una quita de más del 50%, lo que es considerado una propuesta agresiva por parte de los fondos de inversión. Fernández quiere mostrarse junto a mandatarios provinciales para mostrar que su plan tiene consenso político en medio de la emergencia por el coronavirus. Argentina registró este miércoles una presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos). Allí indicó que puede llegar a emitir US$ 51.652 millones en nuevos bonos para anticipar la propuesta de canje de los títulos de 2005 y 2016. También en esa presentación planteó el pedido al Club de París para suspender los pagos por un año y renegociar la deuda con el club de naciones desarrolladas. Analistas de mercado entienden que la Argentina buscará un "período de gracia" para no pagar capital ni intereses durante 4 años. La oferta contemplaría una quita del 50% sobre el capital adeudado y recién este jueves se sabrá si, luego de los 4 años, el país ofrece pagar intereses acumulados por el período que no se pagó capital.