Entrerriana estalló contra Bullrich por las sesiones en el Congreso

iputados del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal y del Frente de la Concordia de Misiones constituyeron la comisión Especial de Modernización Parlamentaria en la Cámara baja. Por teleconferencia hablaron sobre los mecanismos para que pronto haya una sesión virtual y la mayoría estuvo de acuerdo.

Aún así la principal fuerza de oposición, Cambiemos, que viene reclamando la reactivación legislativa desde hace semanas, pone reparos respecto a la instrumentación e insistirá con la necesidad de realizar al menos una primera y urgente sesión presencial.

Además el macrismo y el radicalismo reclaman que se reúna la Bicameral de los DNU, que se acuerden los temas que se tratarán en sesión, que se resuelva si habrá sesión especial u ordinaria, que se pruebe el sistema informático, que se determine cómo emitirán dictámenes las comisiones y que se consensúe la forma de sesionar, tiempos para tener la palabra y otros detalles de funcionamiento.



"Pónganse de acuerdo"

En ese contexto, la diputada nacional entrerriana del justicialismo, Carolina Gaillard, cuestionó duramente a la oposición, y en especial a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y señaló contradicciones en el discurso de Cambiemos.

"Hay acuerdo de bloques en sesionar de manera virtual, sin embargo @PatoBullrich sigue diciendo en los medios que no queremos sesionar. Debería informarse. El congreso está funcionando con reuniones virtuales, alguien que le avise", advirtió la entrerriana en las redes sociales.



Y añadió que "Cambiemos busca excusa para no sesionar. No quieren presencial, pero no quieren virtual. Bueno pónganse de acuerdo. @PatoBullrich no es lo mismo lo que decís que lo se trabaja con todos los bloques. No es momento para politiquería barata. Entiendo tu necesidad de protagonizar", la fustigó.

Bullrich había reclamado que "el Congreso debe sesionar, como lo venimos pidiendo desde @juntoscambioar. Si hay miles de argentinos saliendo a ponerle el cuerpo a la situación está claro que la democracia es un servicio esencial".



La ex funcionaria nacional, que se vienen perfilando como primera vocera de la oposición frente al gobierno de Alberto Fernández, manifestó que “nuestros bloques pidieron desde el primer día el funcionamiento del Congreso” y observó que “la mayoría (de los legisladores) son del interior del país y si no hay una sesión no tiene sentido hacerlo”.

“Somos una oposición muy sólida, consistente y con un respaldo popular muy amplio”, cerró la titular del PRO.