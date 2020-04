Justo reclamo: el petróleo cae pero el gasoil no baja

Transportistas van al paro si el gobierno no intercede para bajar el costo (archivo)

os transportistas automotores de carga pequeños y medianos afirman que están en una crisis terminal por la situación económica que generó la pandemia del coronavirus. Advierten que sufren incrementos de los costos en general, la rotura de la cadena de pagos y principalmente "la injusta no instrumentación a nivel nacional de la bajante mundial en el precio del combustible", a lo que se suma que "injustamente nuestra actividad no se encuentra alcanzada por ningún beneficio económico-impositivo".

El sector cuestiona con especial indignación que el precio del petróleo se derrumbó en las últimas semanas a consecuencia del parate económico mundial y sin embargo el gas oil sigue con el mismo precio y no baja, mientras que siempre, ante cada suba del crudo internacional, el precio en surtidores acompaña el aumento.

En ese escenario, la Federación Entrerriana del Transporte Automotor de Carga (F.E.T.A.C.) explicó en un comunicado de prensa que "nos hemos visto perjudicados debido a que muchas economías regionales están prácticamente paradas por el bajo nivel de consumo interno y externo, aumentado los costos".



A ello se suma, afirman "con alto descontento", que "las monopólicas empresas petroleras multinacionales y nacionales ante la caída del crudo a nivel mundial no están bajando los precios al surtidor (situación que es notoriamente injusta) y que ayuda a socavar a nuestra economía". Los camioneros señalan que el gasoil implica el 50% del costo del flete.



La FETAC, que representa a los pequeños y medianos transportistas de la provincia reclama "a las autoridades municipales, provinciales y nacionales un justo paliativo económico, incluyéndonos dentro de las ayudas económicas" para la crisis actual. "Como nuestra actividad no fue paralizada del todo no nos consideran, y piensan que estamos salvados, y no es así, hoy el pequeño y mediano transportista está en estado de quebranto", alertan.

En particular sobre el costo del combustible, solicitan que "ante el malestar económico terminal de nuestra actividad, se baje el costo real del combustible al surtidor".

"El estado de alerta del sector traerá aparejado ante la falta de respuestas un cese total del transporte, lo que podría llevar al desabastecimiento", advierten los transportistas.

El reclamo también se da a nivel nacional. El presidente de la Confederación Argentina del Transporte de Cargas (CATAC), Ramón Jatip. precisó las cifras: "en abril de 2019 el barril de crudo valía 75 ó 76 dólares y el litro de gasoil valía 40 pesos y en los 12 meses siguiente aumentó hasta un 70%. Resulta que hoy un barril de crudo tiene valor cero e incluso negativo, se cotiza a 12 ó 13 dólares".

"El combustible en Argentina, cuando el crudo sube, ese mismo día sube pero cuando baja durante un año el 70% ¿qué pasa en Argentina? Sube el combustible", dijo Jatip.



"Hoy el gasoil debería haber bajado más del 30% y hasta el 35% de lo que cuesta en el surtidor. ¿Cómo, si costaba 60 ó 70 dólares el barril y hoy cuesta 12 dólares, no se va a adecuar el precio?"

"Los transportistas necesitamos que el combustible baje más de 30%. No tenemos más fondos, no podemos trabajar más, los recursos no están", aseguró el dirigente nacional del sector y lanzó una advertencia de posible huelga.

El petróleo registra un derrumbe del precio por el parate económico mundial.

Jatip anticipó que si no obtienen respuestas "a toda nuestra gente que le pedimos que vaya a trabajar le vamos a pedir que se queden en casa y, lamentablemente, le vamos a pedir disculpas a todos los argentinos, a las 24 provincias que abastecemos".

“Ojalá nos atiendan porque la semana que viene creo que nos paramos”, cerró el titular nacional de la federación.