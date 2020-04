Paraná encima sin colectivos

UTA lanzó un paro pero algunos choferes no adhirieron.

esde este sábado se realiza un nuevo paro de UTA en Paraná y área metropolitana. Explicaron que se debe a la falta de pago del sueldo de marzo y una parte de diciembre de 2019. No obstante, hay colectiveros que no se plegaron a la medida. A la medida de fuerza se suma el comunicado de la empresa que afirma que sin aportes extra, no pueden pagar sueldos.

UTA Entre Ríos explicó que la medida de fuerza del gremio que agrupa a los choferes de colectivos, se debe a que "las empresas ERSA y Mariano Moreno, no han abonado la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo y tampoco se abonó el aumento de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2020, la suma establecida por el decreto 14/2020 y la totalidad de los días descontados por las medidas de acción sindical, adoptadas por exclusiva culpa de las empresas".

No obstante, varios choferes decidieron no plegarse a la medida de fuerza y "salir a trabajar" ya que, según indicaron "no es momento para parar. Estamos en una pandemia y hay, por ejemplo, muchos profesionales de la salud que necesitan este medio para llegar a sus lugares de trabajo. Necesitamos cobrar, pero nada nos garantiza que si paramos nos van a pagar lo que nos deben". Por esto, hay colectivos circulando.

Se trata de un servicio "casi normal, con pasajeros a bordo" teniendo en cuenta la situación de la cuarentena. En tanto, desde Buses Paraná se emitió un comunicado titulado "El servicio de transporte es inviable sin aportes extraordinarios". "En las actuales circunstancias es imposible cumplir con el pago total de salarios del personal afectado al servicio", indican.