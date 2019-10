El pueblo votó y el pueblo no se equivoca. Así como no se equivocó en 2015, tampoco en 2017, no se equivocó el 11 de agosto cuando nos dijo que no está de acuerdo con la forma como estamos gobernando, si bien se ha transparentado la obra pública, hemos incluido a la Argentina en el mundo, vamos en camino del auto abastecimiento energético, hay plena libertad de prensa, hay división de poderes , o sea hay República.



En mi ciudad, Concordia, -la más pobre del país- se están haciendo obras fundamentales para el bienestar de todos los concordienses como la ampliación de la Planta de agua potable para dotar de este vital elemento a casi la totalidad de la población. A través del Programa Hábitat se hicieron cloacas, pavimentos y cordón cuneta, y se terminó la Defensa Sur, mientras está acordado el crédito para el Aeropuerto internacional. Todo esto no podemos negarlo y está a la vista de todos.



La contrapartida es que se ha llevado adelante una política impositiva impiadosa, que atomizó a la gran clase media argentina, que es el motor de la economía de nuestro país, que es la que nos votó en 2015 y en 2017. Hoy muchos de ellos no pueden pagar la luz, el gas. yel costo de mantenimiento de sus PYMES, y muchas de ellas cerraron o van en camino de ello.

Nos olvidamos de los más humildesque son el 35% de los argentinos que no llegan a fin de mes con sus necesidades básicas. No hace falta ver y estudiar las estadísticas, para darnos cuenta. Solamente hay que ver la cantidad de gente revolviendo los contenedores de basura para tratar de encontrar algún alimento, que nos muestra al desnudo la cruda y cruel realidad. Esto y otros errores fue el resultado del 11 de agosto.

No podemos culpar a los que no nos votaron, porque la culpa es nuestra, es la resultante de lo que la gente siente y es fruto de nuestros errores y el voto de ese día quiso expresar este descontento. Fue el voto bronca, no nos engañemos no fue en apoyo a los Fernández. Fue en contra del gobierno. Fue la catarsis de miles y miles de Argentinos que nos dijeron "Uds. van por el camino equivocado".

El Gobierno Nacional se equivoca encerrándose en su grupo intimo dejando de lado a quienes entienden de política. Por eso lo que paso el 11 de agosto era esperable. Y también digo nos equivocamos, porque somos parte de la Coalición que gobierna este país, a pesar que muy pocas veces la Unión Cívica Radical fue consultada en las medidas de gobierno que se tomaron en estos casi cuatro años de gestión.

A pesar de ello, tenemos que salir a protagonizar con toda nuestra fuerza este proceso electoral. No podemos volver al pasado donde se revoleaban bolsos con millones de dólares adentro, fruto de la coima. No podemos alegremente entregar el país nuevamente al kirchnerismo con los vicios que conocemos, con su populismo, el 'roba pero hace', la persecución de los que no piensan como ellos, la libertad de prensa acotada y la justicia adicta. Estamos peligrosamente caminando hacia la suma del poder público.

Hoy que hemos regresado nuevamente al mundo, no podemos convertirnos en una republiqueta aislada del mundo.

El gobierno ha leído el mensaje que envió el pueblo el 11 de agosto y va en camino de corregir los errores que se cometieron, va a regresar la Política al Gobierno para darle al País el rumbo que necesita.

No nos equivoquemos, en esta elección no se elije solamente quién será el Presidente de la Nación, se elije algo mucho más importante, que es el rumbo y por lo tanto, el destino de la Argentina y de los Argentinos, de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos.

¿Se elije el país donde se le declaro la guerra al narcotráfico o el país donde se quiere esconder el narcotráfico detrás del rostro de la pobreza?

¿Se elije el país de la plena libertad de prensa, o el país donde se quiere amordazar al periodismo inventando con todo atrevimiento la CONADEP del periodismo?. Pareciera que ya no recuerdan que fue la CONADEP, para que la creó Raúl Alfonsín y de la disculpa que todavía debe el Justicialismo por haberse negado a participar en ella?.La plena Libertad de Prensa es el núcleo inseparable de un Estado que pretende ser Democrático.

¿Se elije un país que se relacione con todos los países del mundo o el país que se relacione solamente con Venezuela de Maduro, Uganda, Cuba o Rusia?

¿Se elije un país donde el INDEC trasmite los valores estadísticos reales, por más que estos, a veces, sean penosos, como los de la pobreza, o un País donde estas cifras se escondían para "no estigmatizar a los pobres", afirmando que teníamos menos pobres que Alemania?

¿Se elije un país federal, donde cada Provincia recibe regularmente la coparticipación que le corresponde, (reintegrado por éste Gobierno), permitiendo que hoy la mayoría de éstas tengan superávit, o se elije un país donde los gobernadores tengan que ir de rodillas a rogar por lo que naturalmente deberían enviarles?

Además los radicales, en los más de 120 años de vida institucional, sabemos lo que es ganar y perder elecciones, sabemos de crisis, por eso debemos salir a tratar de revertir lo que paso en las PASO. No es un disparate. Debemos llegar a la segunda vuelta, ese voto bronca contra el gobierno que fue a Fernández-Fernández, mayoritariamente quiso mandar un mensaje de su disconformidad a Macri. Ahora está en juego otra cosa más importante, el futuro de la República y los pueblos NUNCA SE SUICIDAN.

Luchemos hasta el último minuto del día 27 de octubre. Los radicales lo vamos hacer. Está en juego la República, las Instituciones de la República.

(*) Diputado Provincial de Cambiemos