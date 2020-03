Cuando el deporte de tu predilección y del grupo político al que perteneces es el promover “noticias falsas” o sin fundamentos se complican las cosas.

La contratación de la Provincia a la FADRA por tres carreras en las Ciudades de Paraná, C. del Uruguay y Concordia se hacen en forma directa porque es esta la Organización madre que organiza las carreras automovilísticas, NO HAY otra con quien se pudieran cotejar precios de las mismas, es por ello que es en forma directa Diputado.

Las organización de estas carreras insumen costos altísimos de seguros, traslados de equipos , patrocinio , y demás, es el mismo monto que se cobra por circuito en cada Provincia a la que estos espectáculos deportivos se trasladan.



La trascendencia de estos eventos en el sector Turístico es de enorme repercusión, las horas de televisión tanto previas, durante y posterior a la carrera donde se hace alusión a la Provincia y los municipios donde se desarrollan cubre lejos los costos que demandan de inversión.



Quienes conocemos el Sector y la Provincia, sabemos de la calidad que tienen estos eventos para la comercialización de productos turísticos específicos como por ejemplo lo son la caza, pesca y el termalísmo para los miles de concurrentes de distintas partes del País.



Solamente hagamos una comparativa de costos, cada carrera costará en este momento siete millones de pesos, estamos hablando de una cantidad de minutos de televisión aproximado a tres horas si sumamos el día de pruebas y tiempos mas la carrera y el dia posterior con los resultados y comentarios, tres horas se traducen a 72 horas = 4320 minutos = 259.200 segundos y si una tanda publicitaria de 10 segundos cuesta en la televisión de BsAs $ 1.000.000 (Fuente: Diario LA NACION Nota fecha 02 de Junio de 2017) diríamos sin temor a equivocarnos que el Dip Vitor no solamente NO tiene idea de lo que habla si no que ademas no se informa.

Hasta acá solo hablamos de publicidad directamente ligada a la Provincia en materia turística, hablemos ahora de que ese Municipio llena su capacidad hotelera durante el evento, hablemos de que los restaurantes colman su capacidad durante estos días, y seguimos hablando de los efectores directamente ligados….. hablemos de las panaderias, carnicerias , verdulerias etc etc etc que en los días de carreras venden mucho mas sus productos.

Hablemos de los otros Municipios cercanos que van a la Ciudad organizadora y con Promotoras reparten sus folletos para vender sus productos entablando relaciones que perduran en el tiempo, tengo conocimiento de como se comercializan de esta maneras temporadas enteras.

Criticar desde el desconocimiento total es una de las practicas comunes a las que nos tienen acostumbrados los integrantes de Cambiemos y Vitor nuevamente demuestra que es un alumno ejemplar.

(*) Ex diputado provincial - Bloque Unión Popular-Frente Renovador