¡Volvieron con todo!

La separación duró solo unos días pero la reconciliación entre Silvina Escudero y su novio Federico resultó explosiva. Así lo confirmó Silvina cuando Moria Casán y sus compañeras de panel le preguntaron por el reencuentro con el joven, dueño de un bajísimo perfil. “Mi separación fue casi mínima. Se fue unos días de casa nada más pero veníamos arrastrando una crisis.Estamos hace dos años y medio y nos fuimos a vivir juntos este año después de la temporada. No discutimos, fue no hablar, que es peor porque el silencio es terrible”, contó primero sobre los motivos de la breve ruptura. “Estábamos cada uno metido en su rutina y no nos mirábamos. Volvió el diálogo, volvieron las miradas, la mano... Él me llamó”, reveló Escudero. Entonces, Mica Viciconte le preguntó si el reencuentro fue fogoso, Silvina rió tentada y dijo “genial”. Y cuando Moria le preguntó dónde se reconciliaron, Silvina terminó de confirmar su apasionada “segunda” oportunidad con Federico: “En casa... y ahora nos reencontramos varias veces al día”.