La noticia de su separación de Rodrigo Fernández Prieto estalló en las últimas horas e inmediatamente sacudió la farándula. "La verdad es que lo único que quiero decir es que esto es pura y exclusivamente que la pareja no se está encontrando, que con Rodri…Prometí que no iba a llorar!!!", arrancó, y enseguida las lágrimas no la dejaron seguir. "Lo que quiero dejar en claro es que yo no quería obviamente que esto le esté pasando a mi familia, porque escuchaba a todo el mundo decir hoy al primer momento ya tiran la toalla. Digo no, acá no es tirar la toalla, acá es ser honestos con lo que está sucediendo", expresó. "Nosotros tuvimos una charla súper civilizada con Rodri, ante todo fuimos siempre mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza con el otro para hablar. Tuvimos una charla de casi cuatro horas donde fuimos honestos con esto que nos está pasando. No nos estamos encontrando, él es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elige un camino, otro elige otro", agregó la modelo. "Yo soy muy Susanita, soy muy compañera, me brindo mucho, me entrego entera, y eso también a veces te hace golpear un poco contra la pared. Él es una gran persona, que sé que me ama profundamente, y que su hija y yo somos los amores de su vida, como me dijo el día que se fue de casa, pero bueno, es algo que tiene que pasar hoy. No sé qué va a pasar mañana, pero yo tengo que ser honesta con esto que me está pasando. Yo busco en mi pareja un compañero de vida", se explayó." ¿Necesitás un modelo parecido al de tus padres?", le preguntó entonces Moría. "Bueno, mis padres son únicos creo. Trato de no tener ese edipo, creo que cada relación es diferente, y que yo me subí un poco a la moto ésta de una pareja del 2020, con más libertad y demás. Que obviamente, al principio, todo divino, divertido, me encanta salir con amigas y disfrutar, pero bueno, también me encanta sentirme acompañada, protegida. No quiero decir que él no lo haya hecho en este tiempo, lo que quiero decir es que en estos últimos meses, entre los viajes de trabajo, los viajes de placer, y la vida social que llevamos los dos, me hago cargo yo también, hubo un desencuentro, una desconexión, donde esa llama ya no estaba prendida", se sinceró.