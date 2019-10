"Cubero es buen tipo"

La rivalidad entre Pampita Ardohain y Nicole Neumann es legendaria. Y la guerra volvió a encenderse en las últimas horas, porque la morocha se metió en la escandalosa separación de la rubia y Fabián Cubero. Neumann salió a defenderse con toda la furia.En su programa “ Pampita online”, la conductora opinó: “Cubero es un buen tipo. Yo lo conozco y no es mala persona. Capaz que tenía algo organizado con las chicas y por eso reaccionó así. No sabemos qué tiene organizado el fi nde que le toca a él”, metiéndose en la disputa por las hijas del futbolista y su enemiga. Al enterarse, Nicole ninguneó a Carolina: “Ay, chicos, lo conoce hace un año. En un momento durante años pensaba una cosa y de golpe, cuando se separa, piensa otra cosa totalmente distinta. ¿Es bastante loco, no?”.Luego habló del rumor de un pedido de Cubero, que quería que le saque la restricción para mostrar fotos de sus hijas a cambio de firmar el permiso para que sus hijas viajen con ella: “Los dos lo pedimos entre padres. Después, en algún momento y sin información, se me revocó el permiso. Me entero el miércoles en un corte y después pasó todo lo que ya explicó mi abogada. Hay todo un convenio”.