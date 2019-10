¿Boda cancelada?

"Hace una semana que no hablamos, pero me lo cruzo en la casa y está todo bien. Nos saludamos y dormimos en la misma cama todas las noches. Siempre pasamos por estas crisis y después está todo bien. Ahora no hablamos más que un 'buenos días' o un 'buenas noches'", comentó Barby Franco hace algunos días tras pelearse con Fernando Burlando en el ciclo de Pampita. Sin embargo, el letrado amplió su problemática con su prometida en la mesa de Mirtha Legrand y preocupó a todos ya que su pelea de pareja, repercute en sus planes de matrimonio. "Teníamos fecha para marzo del año que viene, pero por un pequeño inconveniente provocó una suspensión, pero sin cambio de fecha", anunció. "Hizo unos comentarios pocos felices en los medios porque Barby expone mucho de nuestra vida y cuando invade temas laborales me molesta. De mi puede pensar lo que quiera y opinar libremente", sostuvo firme Burlando. Y recordó cómo fue la discusión que atravesaron: "El tema fue así: ella fue al programa de Pampita y realizó un comentario de una visita que Esmeralda Mitre hizo a mi estudio, equivocada y con mucha fantasía". "¿Fue un ataque de celos?", indagó la Chiqui. Por lo que Burlando acotó: "Habrá sido eso, pero estuvimos más de una semana sin hablarnos, yo me enojé bastante. A mi me da la sensación de que Barby no es celosa, pero evidentemente algo le molestó. Suspendimos momentáneamente el casamiento, pero en principio la fecha sigue siendo en marzo". A mitad de julio, Fernando Burlando simuló su propia muerte para pedirle casamiento a la modelo. En medio de una gran puesta en escena, el abogado cayó de un caballo mientras jugaba al polo y le hizo creer a su novia que se encontraba en grave estado para luego, pedirle la mano.