Opinó de la "icardiada"

Luego de las últimas declaraciones de Mauro Icardi, para un medio francés, en donde habló de su polémico romance con Wanda, Zaira Nara no se guardó nada y se referió al conflictivo episodio que estuvo (y sigue estando) en boca de muchos. "Me parecieron palabras excelentes más allá de que es mi cuñado. Wanda es quien busca los mejores beneficios para Mauro como futbolista y para toda la familia. Está orgulloso de la representación de Wanda", comenzó a decir la conductora en "Morfi, todos a la mesa". "Además dice ‘me enamoré de ella’. Ósea, uno no puede pretender modificar el amor. Claramente, no había un vínculo de mejores amigos (con Maxi). En el fútbol hay muchísimos compañeros. También sucede que cuando un jugador está fuera del país, cuida al resto de los argentinos y eso se puede confundir con una amistad", argumentó la modelo. Además, la menor de las Nara manifestó que le parece importante la palabra "tabú" porque "para todo el mundo Mauro ‘se casó con la mujer de su amigo’ y no es así". Y concluyó: "De haber durado seis meses la relación, todos hubieran dicho ‘rompió la familia por una calentura’. Acá había amor. Hoy hay dos hijas en común, y una familia ensamblada con los otros tres hijos de mi hermana. Ya están hace 7 años juntos".