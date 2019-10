Araceli vs Suar

Días atrás comenzó un nuevo capítulo en la pelea entre Araceli González y Adrián Suar. Esta vez, el problema de la división de bienes quedó instalado y cada uno de ellos tiene una versión distinta sobre lo sucedido. "Todos debemos entender que ante nuestros derechos, acobardarse es un error. El miedo solo lastima nuestro interior. La valentía, la denuncia, la verdad, nos construye y nos hace dignos. Si hay algo que aprendí de las preciosas mujeres de mi vida fue a pararme en mi espacio, en mis riñones", escribió Araceli. Y continuó: "Atravesando los vendavales con valor. Viviendo cada detalle de mi vida sin abandonar mi valiosa construcción y la vida de los que me rodean. Ser feliz es tu derecho. Ser valiente, es tu derecho. Ser amoroso es necesario. Ser sereno te hace el mejor guerrero. Elijo mis batallas, con elegancia. Solo la agresión destruye tu moral. Acá estamos a la espera. Defendiendo la verdad. Se los quiere". “He firmado papeles que me mostraban, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y también postergaciones sostenidas. Fui paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué”, manifestó muy molesta. Con esto dejó en claro que la separación no fue en buenos términos. Un dato no menor: la pareja se separó hace 15 años atrás. “Si me quedo en casa haciéndome la pelo... y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse no estaría comunicándoles quién soy en realidad. Esta que ven aquí es una guerrera que está dispuesta a salir por su dignidad y, por ende, la de todos”, expresó la modelo. Por su parte, el entorno de Suar se mostró muy sorprendido por los dichos de Araceli y por eso salieron a aclarar la situación. “La división de bienes se hizo en el 2005 de común acuerdo entre abogados y está todo cerrado”, expresaron desde el círculo íntimo del actor. La pelea viene de larga data. Hace dos años, González denunció que se le cerraron varias puertas de trabajo por culpa del productor. Una idea que el propio Fabián Mazzei también sostiene ya que los dos afirman que no consiguen trabajo por decisión de Suar.