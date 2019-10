Guerra con Barón

Las palabras elegidas por el conductor Andrés Manzur para anunciar que Jimena Barón estaba próxima a salir a escena en el evento que se realizó en Villa Carlos Paz por el Día de la Primavera, no solo no fueron las correctas, sino que lo convirtió en el blanco de críticas por el tinte machista que imprimió en su presentación. "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar", dijo Manzur, generando revuelo en las redes e indignando al colectivo "Ni una menos Villa Carlos Paz", que se hizo eco del desubicado mensaje y emitió un comunicado en su contra en Facebook. Debatiendo sobre el proceder de Manzur, Nicole Neumann sorprendió con su postura, próxima al pensamiento del conductor cordobés. El encargado de darle pie a su descargo fue el Pollo Álvarez, quien comenzó diciendo: "Siento que es una charla entre amigos y que se olvidaron que había gente, que estaban en un festival", dijo el conductor de eltrece. Y la panelista le preguntó: “¿Pero ella no tiene un tema que se llama QLO?". Sin cambiar el foco del tema, el Pollo le respondió: "Sí, tiene un tema que se llama QLO, y eso está bien. Pero el debate no es el tema, sino que ella va a salir y se va a dar vuelta. Para mí es un ‘¡quién quiere ver el culo de Jimena?’. A mí me hace ruido". Interesada en el debate, Agustina Kämpfer expuso lo suyo: "Es la misma línea de pensamiento que sostiene que hay mujeres que son abusadas y violadas porque se visten de manera provocativa". Sin embargo, Nicole no coincidió: "No me parece. En algún punto siento que el conductor está tomando lo que ella vende. Hace poco en una historia (de Instagram) dijo que si quieren ver su culo, vayan a ver su Instagram. Ella habilita eso, no es que se ofende. Si fuera La Princesita se súper ofendería con esto". Tras escuchar a la modelo, Álvarez le preguntó, puntualmente a ella: "¿No te parece que la presentación es un poco denigrante?". Pese a que asintió en cierto aspecto, Neumann agregó: "Sí, sí. Por eso digo que a La Princesita no le pasaría esto porque no vende eso. Jimena lo vende y lo habilita ella misma. Es lo que ella presenta. En otra persona lo hubiera tomado súper ofensivo, pero como es lo que ella vende, él se agarró de eso. No queda bien, yo no lo hubiera hecho y me parece horrible, pero ella no acusó recibo, fue el público. Pero sí, suena fuerte".