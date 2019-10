Bancó a Barón

Luego de que Andréz Manzur pronunciara "¿quién quiere ver el cul... de Jimena Barón esta noche?" en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, Nicole Neumann justificó sus palabras y se puso en la vereda opuesta de la cantante. "En algún punto siento que el conductor está tomando lo que ella vende; ella habilita eso, no es que se ofende", expresó la modelo. Tras el escándalo, la actriz y cantante realizó un contundente descargo en sus redes y anunció que muestra sus curvas ya que "es una libertad física" que tiene y elige. "Hay que respetar porque es mi cuerpo", sostuvo Barón. Por su parte, Sol Pérez decidió apoyarla y cuestionó las palabras de Nicole Neumann. Al respecto advirtió en "Involucrados": "La verdad que me pareció mal. Había un montón de otros artistas y no los presentó así. Nunca dijo: '¿Quién le quiere ver el c. a Los Caligaris?'. Me parece que uno puede mostrarse como quiera". "Jimena no vende nada, se muestra como a ella le gusta. Es una equivocación decir que alguien se vende. Ella se muestra como quiere, como le gusta, como le hace feliz. Es una de las artistas más escuchadas en Spotify. Ella muestra lo que tiene ganas de mostrar. La tiene que presentar como una artista, como presentó a todos los demás", continuó la mediática, quien al igual que la intérprete de "La Cobra", también comparte sensuales fotos en sus redes. "Lo de Nicole es una aberración. Si recorremos su Instagram ella también sube fotos en topless, sin bombacha, que está muy bien pero entonces entendemos que ella también se está vendiendo. Habría que preguntarle qué vende ella en las redes cuando se saca fotos en bolas. '¿Que vendés Nicole Neumann? ¿Qué precio te pusiste?'", manifestó Pérez. Y concluyó: "El error es pensar que se está vendiendo. Nadie se vende en redes sociales, yo no me vendo. La poco inteligente es Nicole, no Jimena Barón".