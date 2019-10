Escandalosa declaración

Cuando estalló el escándalo mediático entre Mariana Nannis (55) y Claudio Paul Caniggia (52), la actitud de Charlotte Caniggia (25) fue intentar mantenerse al margen. Sin embargo, el blanqueo del exfutbolista sobre su relación con Sofía Bonelli (26) fue un punto de inflexión para la participante del Súper Bailando 2019, quien siguió los pasos de su hermano mellizo, Alexander, y plantó bandera en favor de su madre, con polemiquísimas declaraciones. En una nota, se encogió de hombros cuando el notero le comentó del romance de su padre con la joven periodista, y admitió entre risas nerviosas: “Vi todo”. Luego se sinceró: “Obvio que es algo que no me gusta para nada, pero bueno...”. A la hora de justificar su fastidio, explicó: “Como todos los hijos, quisiera (que sus papás sigan juntos)... Pero no voy a opinar porque después mi mamá me pregunta qué dije, o mi papá me pregunta por qué dije lo otro. No me voy a meter, no me gusta esta situación. Pero son cosas que pasan”. En un momento, el periodista le preguntó si tenía trato con Sofía y Charlotte la ninguneó: “No sé quién es, no me interesa saber. Me chupa un huevo todo. Por mí… ¡no voy a hablar! Ja, ja”. Sin embargo, tras las carcajadas que disimularon su bronca, la joven Caniggia fue fulminante con Bonelli: “No creo que sea la novia, para nada. No es la novia, es el toga de papá, pero bueno, tranqui (sic). No sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice mi mamá, pero no me gusta para nada la chica”. Sin hablar, pero con picardía, Sofía Bonelli en las últimas horas compartió una foto en Instagram Stories en donde se toma de la mano con Claudio Caniggia. El escándalo familiar, mientras tanto, continúa. Y es cada vez más grande.