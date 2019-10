"Estoy en pareja; él es lo más"

En abril de 2018, Celeste Cid (35) confirmó a la prensa un rumor que venía sonando, su separación de Michel Noher (36), actor con quien se convirtió en mamá por segunda vez de Antón (este mes cumple 3 años). La actriz ya era mamá de André (15), fruto de su relación pasada con Emmanuel Horvilleur (44). "Nunca me caractericé por hablar de temas personales antes que temas de laburo, y sigo en esa línea que es la que me representa. Lo que puedo decir es que nos queremos mucho con Michel, formamos una familia y eso es para siempre. Eso está intacto. Que es lo importante", dijo Celeste, anunciando el fin de su pareja en buenos términos con el actor. Desde entonces, la vida sentimental de Cid transitó por el carril de lo privado, pese a que algunos guiños 2.0 pusieron bajo la lupa su buena onda con Iván Pierotti (29), un joven artista audiovisual, con quien Cid lleva más de un año de amor. La actriz confirmó sin rodeo que está de novia. "¿Estás en pareja?", le preguntaron. Y ella contestó con simpleza: "Sí, estoy en pareja, es la primera vez que lo digo… Me gusta poder decirlo. Él es director, hace videos. Es lo más". Feliz con el anuncio sentimental, el periodista le pidió más detalles del joven que conquistó su corazón, pero Celeste se limitó a decir: "Me da vergüenza, me hiciste hablar de más. Se llama Iván".