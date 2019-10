Fotos y videos hot

Tras la viralización de las fotos íntimas de Luciano Castro, este sábado se filtró un video del actor que generó aún más polémica. Su mujer, Sabrina Rojas, utilizó su cuenta de Instagram para conscientizar y tratar de frenar que se siga divulgando las imagénes y la filmación de su esposo. "Si a tu celular llega una imagen o video que expone, exhibe, humilla o vulnera la intimidad de las personas, no lo compartas. Sé respetuoso, las víctimas sufren", dice el posteo que realizó la ex vedette. Hasta el momento, Castro aseguró que no le importa que lo vean desnudo y que siente pena por sus hijos.