La final de la Champions League que disputaron el Liverpool y el Tottenham el pasado 1 de junio en el Wanda Metropolitano no pasará a la historia por el juego de ambos equipos a lo largo del encuentro, pero algunos seguro que recordarán la irrupción de la modelo KinseyWolanski como espontánea. Después de unos días alejada del foco mediático, Kinsey Wolanski ha concedido una entrevista al diario ‘The Sun’ en la que asegura que algunos jugadores del Liverpool intentaron contactar con ella después de la final. “No voy a revelar ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes coquetos después de que interrumpiera el partido”, confesó Kinsey Wolanski, que dio más detalles del contenido de los mensajes. “Uno me envió emoticonos de corazón, y el otro me dijo: ‘Te he visto en el partido’”, dijo la modelo, que también añadió que “no respondí porque ya tengo novio”.