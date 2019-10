Diosa croata

Barulich demostró que todo le queda bien con sus últimas publicaciones de Instagram. Al igual que su pareja, al cantante colombiano Maluma, la modelo croata se animó a un radical cambio de look y deslumbró con su nuevo estilo. A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia compartió algunas postales con el cabello rubio que llamaron la atención de sus más de dos millones de seguidores, y de los tantos millones que tiene su pareja. Pese a que el cabello morocho le quedaba increíble, el rubio también le sienta muy bien. Lo cierto es que la modelo es bellísima y hasta el momento no se ha encontrado algo que le quede mal. La modelo conoció al artista colombiano cuando ambos rodaron el videoclip de “Felices los cuatro”, que terminó siendo un éxito mundial. Hoy, llevan ya dos años de noviazgo e intentan no separarse, aunque los compromisos profesionales muchas veces los obligan a estar en distintas latitudes. Habitualmente, Natalia se encarga de mostrar algunas sorpresas que el cantante colombiano le hace. Por ejemplo, para su aniversario, Maluma le hizo un camino de rosas hasta la cama y allí la esperó con un regalo.