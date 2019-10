A sus 24 años y tras superar diversos episodios críticos con su piel, decidió empezar a hacer algo por ella y cambió radicalmente su alimentación. “Estoy nerviosa por compartir esto contigo, hace un par de meses me negué a hablar por FaceTime con mi madre, no salía de la casa porque me preocupaba que otras personas dijeran 'oh, ¿qué le ha pasado a tu cara?”, escribió en su cuenta de Instagram para enviar un poderoso mensaje a los jóvenes. A ellos les dijo que todo lo que ven en la red social, sobre todo en los modelos, “no es perfecto” y que muchos recurren a los filtros o al Photoshop para esconder aquello que los avergüenza o podría perjudicar. “Mi historia sanando mi piel y mi salud intestinal naturalmente”, conmovió a miles de jóvenes que se sintieron identificados con su publicación en Instagram y un video compartido en YouTube. Y es que, tal como lo afirma, “esta experiencia realmente me enseñó a practicar lo que predico 'soy más que mi apariencia' porque cuando tienes acné es tan difícil de ver, pero estoy muy agradecido por esta experiencia porque me vi obligada a valorarme por mucho más que mi piel”.