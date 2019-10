Ya son 21 años desde que Catherina Fulop se casó con Ova Sabatini. Durante todo este tiempo, la actriz venezolana de 54 años reveló que tuvo varias fantasías sexuales, de las cuales, algunas llegó a cumplir. Sin embargo, hubo una que nunca llegó a concretar: estar con otra mujer. Así lo manifestó junto al youtuber Martín Cirio, mejor conocido como "La Faraona". "¿Nunca garch... con una mina?", preguntó el instagrammer. Por lo que la madre de Oriana Sabatini contestó: "No, a tal punto no... pero... si tuve mucho acercamiento con chicas pero nunca una relación de sexo o de amor". "Besito tampoco, me hubiera encantado. Ahora creo que me daría celos con mi marido, si lo veo con otra mujer. Es como la fantasía en la pareja de estar con otra persona", comentó divertida. "¿No te llegan mensajes de mujeres cuando decís esas cosas?" indagó Lizardo Ponce, uno de los panelistas invitados del segmento. Al respecto, Catherine advirtió: "Tengo muchas chicas que me saludan muy cariñosamente...". En medio de risas y carcajadas, la artista hizo referencia a las modernas épocas en las que viven sus pequeñas. "Me gusta estar acá para indagar en qué mundo se mueve mi hija. Y está toda es moda de que se manden las fotos desnudos. ¡Antes nosotros no hacíamos eso!", expresó Fulop. Enseguida, "La Faraona" bromeó: "Es que no había ni celulares Cathy".