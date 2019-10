Acostumbrada a que cada hito de su vida sea noticia por cadena nacional, el anuncio de que el 22 de noviembre se casará con Roberto García Moritán (42) a tan solo dos meses de iniciado el romance, dejó a Pampita (41) otra vez en el centro de la polémica. Así fue que recién regresada al país luego de su mini luna de miel en República Dominicana con el empresario gastronómico, la jurado de ShowMatch habló con Hay que ver y respondió a las críticas. “Nadie se compromete a casarse por algo económico o un trabajo, la gente mal pensada y con corazón medio duro y raro puede pensar algo así”, arrancó Pampita y descartó que la boda sea por interés o una movida de márketing. Por otra parte, en implícita referencia a quienes le achacan el poco tiempo de conocimiento con el papá de Santino (14) y Delfina (13), producto de su matrimonio con Milagros Brito, afirmó: “Estoy tomando un proyecto para toda mi vida, que me involucra a mí, a mis hijos -Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (5), fruto de su relación con Benjamín Vicuña (41)-. No lo tomaría a la ligera. Creo sinceramente que es algo real, verdadero, duradero, me siento cómoda, con confianza, sueños”. Entonces, Pampita se concentró en la energía positiva que le transmiten sus admiradores y afectos: “Hay un montón de gente que me dice que conoció a su pareja, se casaron a los dos meses y llevan 20 años juntos. O que conocieron al amor de su vida, se casaron rápido y tienen cuatro hijos. Hay de todo. Así como hay gente que no, todos los días me llega en mis redes que el amor es así, que llega. Que encontrás el amor y ya está, es el hombre de tu vida. Hay que arriesgar y creer en el amor”. Al final, Pampita concluyó con una sonrisa enorme: “Solo un corazón muy oscuro puede pensar algo así, algo muy retorcido para pensar algo así. El resto de la gente, que lo veo en mis redes y mis amigos, están todos felices de que yo esté viviendo este momento. Me quedo con eso, con los que están contentos y me desean lo mejor”.