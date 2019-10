Gran expectativa

Lali Esposito presentó su nuevo EP "La Ligera" con el video oficial en Youtube que enseguida sumó miles de reproducciones. Días más tarde, anunció por las redes sociales que continuará con su gira Brava Tour y que visitará algunas radios del país para promocionar el material. Con un largo día de trabajo a cuestas, la ídola pop lanzó en Twitter el hashtag #PingPongLali para que sus seguidores le hicieran preguntas. "Es un día triste hoy para mi. Todo el día me distraje con cosas del trabajo. Hagamos un ping pong feliz, los leo", invitó ayer Lali en la red social del pajarito y en 13 horas, la etiqueta se hizo tendencia. Entre uno de los ida y vuelta de la intérprete de "A Bailar" surgió la propuesta de que comparta el escenario con Tini Stoessel, quien también estrenó canción recientemente. Tini lanzó en el día de su cumpleaños el single "Oye" que protagoniza junto a su novio Sebastían Yatra. Los tinistas reaccionaron a favor de la composición en pareja y los fans del género pop apostaron a que se sume a hacer interpretaciones con la ex "Casi Ángeles". La pregunta disparadora fue: "Un feat con Tini Stoessel, y en el videoclip que aparezca Mica Viciconte y Flor Vigna ¿qué opinas? Todos los fandoms unidos". Lo que Espósito respondió simpática: "Alta ensalada jaja", pero no descartó la posibilidad. La gira de Lali continuará por varias ciudades de Estados Unidos aunque algunas interacciones pedian también conciertos en el interior del país. Otra de las preguntas del ping pong fue cómo describiría la próxima canción en una palabra, y la cantante respondió con el emotión del corazón partido.