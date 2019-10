Enemigas íntimas

Cinthia Fernández apuntó contra Luciana Salazar por su perfil político, que es furor en Twitter y hasta llegó a Netflix. En reemplazo de Lourdes Sánchez en Los Ángeles de la Mañana, la panelista se enteró en vivo de la decisión de la modelo, quien es íntima amiga de su novio, Martín Baclini. “La señora Luciana Salazar te hace juicio por lo que dijiste ayer acá, que ‘cobra, copia y pega’ por sus tweets”, le informó Ángel de Brito. Y la reacción de Cinthia estuvo cargada de ironía. “Qué raro, porque todo el país lo dijo. Muchos colegas dijeron eso y en las redes sociales también. Así que el juicio le va a salir bastante caro porque si me va a hacer a mí, se lo va hacer a todo el mundo”, comenzó. “¿Solo a mí? Igual, le digo, discúlpenme porque soy novata en esto de ser panelista. Yo me remito a las fuentes y como leo muy reiteradas veces que es su nuevo trabajo, que es operadora y que cobra por eso… La verdad que disculpame Lulú; es como que soy nueva y al leerlo tantas veces, repito y soy un lorito”, concluyó ácida, Fernández. Ana Rosenfeld, abogada de Salazar, confirmó que demanda a la bailarina por injurias. “Deberá retractarse o presentar pruebas de la acusación que hizo en la pantalla de eltrece”, detalló la letrada. ¿Cuál es la posición de Baclini? Sin ánimos de involucrarse en la contienda, el empresario respondió: “Hola, buen día, con mucho respeto del tema no opino. Gracias por el respeto”.

En comunicación con este sitio, Luciana dio detalles de la acusación contra Cinthia:



-¿Llevás a Cinthia Fernández a la Justicia por decir que “cobrás, copiás y pegás’ tus tweets?



-Ana es la encargada de todo esto. Ayer no pude ver el programa, pero me mandaron el video y se lo mandé a Ana para que tome cartas en el asunto.



-¿Le contaste a Martín antes que ibas a iniciar acciones legales para evitar malos entendidos en su amistad? Estimo que debe ser una situación más que incómoda para ambos.

-Por supuesto que se lo avisé antes a Martín y él me dijo ‘Luli sentite libre de hacer todo lo que quieras y tenés todo mi apoyo’, en el sentido de tener la libertad de hacer lo que corresponda si me sentí injuriada.



-¿Creés que esto puede tener un impacto negativo en tu amistad con él?



-Para nada. Mi relación con él está por fuera de lo que tenga que ver con lo que pase con ella.



-¿No es posible que, ya que ambas tienen una relación con Martín, resolver sus diferencias sin tener que llegar al ámbito judicial? Que él oficie de mediador.

-Para mí todo tiene un límite, yo nunca hablé mal de ella, todo lo contrario. Siempre me sentí agredida, todo el tiempo son insultos y todo tiene un límite. Sé que hice todo bien y que nunca dije nada malo sobre ella, siempre fue del otro lado. Creo que todo es hasta un punto y esa es mi postura. Y la voy a seguir manteniendo, yo no voy a hablar mal de ella jamás así que quedará en ella seguir hablando de mí. Pero ahora se va a tener que abstener bastante porque esta vez no doy marcha atrás.



-¿Y qué buscás con la medida judicial?



-Que obviamente ella pida disculpas y se retracte. Yo no quisiera llegar a tener que demandarla. En absoluto. Lo busco como último recurso si ella no pide disculpas públicas y no se retracta por lo que dijo.