En noviembre de 2018, la modelo Julieta Prandi inició la demanda por divorcio contra su ex pareja Claudio Contardi y desde allí la acrtiz tuvo que realizar diferentes presentaciones ante la Justicia por las complicaciones derivadas de la separación. Sobre Contardi pesa una orden perimetral para no acercarse a la conductora, sin embargo, esta medida vence este jueves. La fecha límite fue establecida en coincidencia a la realización de la última audiencia solicitada por el juez, a la cual el ex marido de Prandi no se presentó. Además, corría una restricción para que los hijos de la pareja, Mateo y Rocco, no puedan dormir en la casa de su padre. El 9 de octubre fue cuando la modelo decidió demandar por "violencia familiar" a su ex ante el juzgado de San Isidro. Lo que desató la nueva denuncia fue el ocultamiento de la nueva novia de Contardi que convive en su domicilio y "la angustia" del hijo mayor "por la situación que vive cada vez que va a casa del papá en Martinez", según explicó la abogada de la conductora, Karina Barrio. "Cuando Juli llamaba a los chicos, el señor Contardi le decía que estaban con Cinthia, la niñera. Pero no era la niñera en realidad, eso era lo que los chiquitos tenían que decir. Está comprobado que es su pareja. Eso fue lo que más preocupó a mi cliente, porque son menores de ocho y cuatro años", contó la letrada. La actriz confesó "estar preocupada" ante la incertidumbre de no saber si él le va a "devolver" a su hijos. "La medida era hasta hoy, dentro del marco de la audiencia. Él no se presentó y venció ese plazo. Hoy por régimen le tocaría tenerlos a él y no sé si me los va a devolver a la noche", manifestó en un audio de WhatsApp. La audiencia estaba pactada para este jueves a las 9 donde se debía revisar el "régimen de comunicación" vigente -ex régimen de visitas- porque "hay hechos que traen como consecuencia el expediente" iniciado la última semana según Barrio.