Catastrófica cita

Sol Pérez es una de la mujeres más deseadas del país. Su belleza y personalidad hacen que cientos de personas quieran tener una cita con ella, sin embargo, son pocos los que logran su objetivo. Uno de ellos fue un reconocido actor argentino quien, en plena temporada de verano, tuvo el honor de salir con la panelista. No obstante, la ex "chica del clima" prefiere dejar aquel encuentro en el olvido. Al respecto advirtió: "La pasé mal en varias citas, creo que esta es la peor. Estaba haciendo temporada en Mar del Plata, fue ahora, hace muy poquito con una persona del medio artístico. Era un actor". "Empezamos a charlar, un chico joven, muy joven. Y bueno, toda la cita me habló de él. ¡Ay, pero era tremendo, nunca la pasé tan mal! Yo decía ‘qué hago’, no tenía ni ganas de tomarme la cerveza, todo el tiempo de él hablaba. Yo estaba haciendo los móviles para Involucrados", relató Pérez ante la plena mirada de Andy Kusnetzoff y los otros invitados del ciclo de Telefe. Por su parte, Chechu Bonelli, una de las presentes en el programa, le preguntó: "¿El nombre empieza con V?". Entre risas y algo incómoda, Sol respondió: "No, creo que no. "Ahora lo veo al pibe y me cae re bien, lo saludo, pero no para una cita, nunca más en la vida. Me siguió mandando mensajes, pero nada. Sí, estuvo en este programa. Igual la careteé muy bien porque terminó la cita, todo y chau!", comentó la mediática. Y cerró: "Mis amigas me decían ‘¡pero está re bueno!’. Estaba buenísimo para un rapidito y me voy y nada más, pero no pasó".