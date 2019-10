Cambio de vida

Chechu Bonelli (34) tomó una determinante decisión en su vida y la compartió con alegría: se quitó las prótesis mamarias. “A los 24 años, decidí ponerme prótesis en las mamas. No fue algo de un día para el otro la decisión. Me operé, todo fantástico. Yo nunca tuve rechazo con mi cuerpo, siempre lo amé. Pero sentía que por ahí podía trabajar un poco más porque siempre me tenía que poner rellenos cuando hacía campañas de ropa interior. Nunca me lo exigieron, fue una decisión propia”. “Con la maternidad sufrí mucho la lactancia por la mastitis y eso duele muchísimo. Estaba con cefalexina una vez al mes por el dolor. El embarazo de Lupe (6) y de Carmela (4) me las encapsuló y era o cambiármelas o sacárselas. Consulté muchísimos médicos porque di de amamantar a dos bebés y no sabía con qué me iba a encontrar”, continuó la modelo. “Mi hermano me decía ‘te van a quedar dos pasa de uva. De última, cambiátelas’. Volví a consultarle al cirujano que me las hizo y le dije ‘me las quiero sacar y volver a ser natural’. Y me dijo ‘vamos para adelante’. Y estoy chocha de la vida. A veces me dicen ‘tenés menos tetas que fútbol’ y yo me río”, añadió con mucho humor. Luego, habló del gran apoyo de Darío Cvitanich. “Yo es un tema que lo hablé con mi marido. Le dije ‘me pasa esto, me las quiero sacar, ¿vos me apoyás?’. Porque es toda una cuestión física. No es que él iba a dejar de tener un deseo hacia mí porque no iba a tener tetas, pero somos pareja, somos familia, por un montón de cosas. Y bueno, Darío es un genio y me recontra apoyó. Le di para adelante y estoy chocha, no sabés lo feliz que estoy”, concluyó.