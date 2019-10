Guillermina Valdés hizo un posteo previo al Día de la Madre el que habló sobre la maternidad. “Para mi, la felicidad también es intentar ser la mejor mamá que puedo llegar a ser...”, escribió la actriz y modelo, en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, muchas de sus seguidores repararon en un detalle llamativo de la foto que compartió y la acusaron de haber usado Photoshop para mostrar sus piernas más delgadas. Ante la gran cantidad de comentarios negativos, Guillermina decidió editar la publicación para hacer una aclaración. “Chicas... no hago Photoshop, no tengo ni idea cómo se hace, lo que se ve recortado en negro es porque el pantalón es de dos colores (jean+negro)”, comenzó la necochense. “Aclaro porque critican que me corté las piernas. Beso y buen finde”, completó, muy atenta a los mensajes que le dejaban sus seguidoras.