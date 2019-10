¡Qué ocurrente!

El sorpresivo casamiento de Pampita con Roberto García Moritán, a dos meses de comenzar el romance es uno de los temas de conversación obligados en los medios. Y la mesa de Mirtha Legrand no fue la excepción. “¿Viste Pampita? ¡Dos meses de noviazgo y se casa! Le dije ‘¡Carolina, dos meses de noviazgo y te casás!’ y me respondió ‘y sí, me enamoré’”, comenzó la Chiqui. “¿Alguien tiene la clave?”, le preguntó Alejandra Maglietti, invitada al ciclo. “No, pero uno piensa en más tiempo para conocerse un poco más, para ver qué clase de persona es. No sé si no venía de antes ya la relación…”, acotó Mirtha, con sospecha. Y la modelo reveló el divertido reclamo que le hace su madre. “Mi mamá me dice ‘¡¿Cómo puede ser que Pampita tan rápido tenga novio y vos no consigas nada?!”. Aprovecho y le mando un beso a mi mamá. ¡Y a Pampita!”, dijo la también abogada, desatando las risas de todos en el programa. Luego, Malena Guinzburg contó que también está soltera y Maglietti le ofreció incorporarla a su grupo de amigas para salir. “Te puedo sumar a mi grupo de WhatsApp. Justo se dio la casualidad de que me separé y otras amigas también y armamos un grupo de solteras para salir y vamos captando gente en el camino. Hacemos pijamas party entre nosotras. También salimos a bailar y la pasamos muy bien. Somos cuatro en el grupo original y vamos sumando”, le explicó la panelista de Bendita, quien se separó de Jonás Gutierrez, en marzo pasado.