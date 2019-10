"Este corazón tiene a alguien"

Alina Moine (40) es una profesional de bajísimo perfil que no suele hablar de su vida privada. Por eso, cuando los rumores de que estaba viviendo un romance con Marcelo Gallardo (43) la pusieron en el ojo de la tormenta, la periodista deportiva lo desmintió tibiamente en un primer momento, y cuando se dijo que la relación no habría prosperado, fue más enfática en su desmentida. "Nada de lo que se dijo es verdad", aseguró y mencionó lo mucho que la hace sufrir que le hagan preguntas sobre su vida personal, faceta que siempre eligió preservar. Pero un mes después, la periodista deportiva de Fox Sports se permitió soltarse un poco más y deslizó que su vida sentimental estaría pasando por un gran momento. "Este corazón tiene a alquien, está muy bien, que es lo importante", dijo Moine, misteriosa y pícara, durante el casamiento de su colega Martín Liberman y Ana Laura López, ocasión en la que la rubia se quedó nada menos que con el ramo de la novia. Consultada por si estaba en sus planes pasar por el Registro Civil en el corto plazo, Alina sorprendió con su respuesta: “No sé si muy cercano pero posible, sí, ¿por qué no? Claro que cuando le preguntaron por quién es su novio, se apuró a lanzar, entre risas: “No sabe, no contesta".