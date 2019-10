Uno de los matrimonios más duraderos y sólidos en el mundo de la farándula fue el de Nicole Neumann con Fabián Cubero pero luego de diez años de relación se separaron y el lazo entre ambos comenzó a deshilacharse. Aunque tienen en común tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, el deportista no saludó a su ex por el Día de la Madre. “No me mando nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos", criticó Neumann tras el día festivo y ante la ausencia de mensajes por parte del futbolista y disparó: "Ya no espero nada del él". Además, la rubia develó que sufrió "mucho tiempo" el distanciamiento del vínculo pese a ya no ser pareja de Cudero porque "hay que estar unidos aunque no seamos pareja", explicó. En cuento a la posibilidad de un acercamiento a futuro con el novio de Mica Viciconte, la panelista proyectó: "Es de a dos el lazo, si él no lo puede curar, suelto. Quizás se necesita más tiempo y en algún momento haya un click, no quiero perder la esperanza, pero me preparo para que esto sea así".