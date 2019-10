Guillermo Ardohain, el hermano menor de Pampita, compartió en sus redes sociales una foto de ellos, junto con su otro hermano y un tío, de hace muchos años, cuando Carolina era aún adolescente. Para sorpresa de sus seguidores, la jurado del Bailando, ¡Está igual!.“Siempre alegre siempre feliz siempre sonriendo y así te recordamos, querido tío Michel Ardohain. Te extrañamos”, había escrito el menor de los hermanos de la modelo, junto con la foto en la que también está Leandro, el mayor de ellos.

“Hermosa foto, fuerza a toda tu familia”, “Pampita siempre igual che”, “Siempre hermosa”, “Les mando un mimo al alma, Pampita tan chiquita, te admiro”, “Carolina te quiero” y “Divinos todos”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió el posteo del odontógo, además de miles de “Me gusta", entre ellos el de la protagonista. No es la primea vez que Guillermo se muestra en las redes sociales con su hermana, incluso hasta a compartido fotos con Pico Mónaco. La semana pasada subió una historia de él con ella rumbo a la prueba del vestido de novia, por lo que se autoproclamó “el privilegiado”.

Hace unos días, en medio de una devolución en el certamen conducido por Marcelo Tinelli, la modelo que en unos días se casará con el empresario Roberto García Moritán, rompió en llanto y contó que acababa de enterarse que un familiar muy querido por ella había fallecido. Sin embargo, no aclaró si se trataba del tío Michael, que su hermano homenajeó en Instagram. "Me enteré cuando venía al programa. Me preguntaba cómo lo iba a llevar. Dije: ‘Bueno, en el programa va a estar todo bien y me voy a distraer’. Ni siquiera sabía el tema que había elegido Griselda. Y este tema y La Negra (Mercedes Sosa) fueron parte de mi familia durante muchos años. Parece mentira, pero cuando empieza a sonar el tema, la emoción desborda. Lo hicieron maravilloso, me alegro mucho que hayan tenido esta idea excelente. Lo que transmitieron e hicieron sentir fue increíble”, dijo. La tristeza, se encuentra mezclada con la alegría de su sorpresivo casamiento que será el próximo 22 de noviembre y que se celebrará en el Palacio Sans Souci, en una fiesta a la que asistirán 160 invitados, lo que ya generó bronca y descontento no solo en el entorno laboral de ella, sino también en el personal.

“Mis primos hermanos ayer reclamaban pero no tengo lugar, qué va a hacer. Marcelo Tinelli también me reclamó. Me dijo ‘¿después de las 12?’. El que venga a esa hora es porque me quiere mucho, porque hay que hacer la previa en algún lado y te baja el sueño. Pero bueno, yo voy a valorar al que va, porque ese es el que realmente te quiere", dijo ella. Ángel de Brito, uno de sus compañeros en ShowMatch, no acepto ir después de la medianoche y fue contundente: “Yo no voy a ir, no. ¿Cómo voy a ir? Un día, cuando contó, dijo ‘Están todos invitados, vengan después de las 12 a bailar’. Yo le dije, ‘Invitación de segunda, no. Invitame, sentame en una mesa’. Me dijo ‘No, es que no tengo lugar, si no los invitaría’. Bueno, no pasa nada”.